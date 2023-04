Hochwasser-Warnung in Sachsen-Anhalt! Regenfälle lassen Pegelstände steigen

Auch die Elbe und ihre Zuflüsse führen aufgrund der vielen Niederschläge viel Wasser. Die Gemeinsame Hochwasserzentrale für sieben Bundesländer teilte mit, am tschechischen Pegel Ústí nad Labem würden aktuell noch steigende Wasserstände beobachtet. Der Scheitel werde sich dort am frühen Montagmorgen bilden.

Am Pegel Ilsenburg wurde der Richtwert der Alarmstufe 1 am Sonntag überschritten. Die Hochwasserwarnung gilt bis Montag 15 Uhr.

Der Richtwert der Alarmstufe 1 sei am Pegel Schöna in Sachsen bereits am Sonntag überschritten worden. Nach aktuellem Stand werde an der Elbe in Sachsen-Anhalt die Alarmstufe 1 nicht erreicht.