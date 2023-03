23-Jährige adoptiert zwei Teenager und sagt, sie wird als Mutter nicht ernst genommen

Dabei haben sich die 23-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Ehemann schon immer sehr für die Arbeit mit Familien eingesetzt. 2022 begannen sie, mit dem Department of Children and Family Services (DCFS) zusammenzuarbeiten.

Dass Außenstehende eher skeptisch oder sogar negativ auf die ungewöhnliche Familiensituation der Taylors reagieren, kennt Tasia schon. "Die Leute haben ständig was zu sagen und nehmen mich als Mutter überhaupt nicht ernst", beschwerte sich die 23-Jährige in einem anderen Video.

Was Tasia wahrscheinlich nicht ahnte: Mit ihrem kurzen Clip, der bereits über 11 Millionen Mal angeschaut wurde, löste sie heftige Diskussionen in den Kommentaren aus. Viele User verstanden nicht, warum das Paar keine eigenen Kinder bekommen wollte und schon so jung adoptieren müsse. Einige sorgten sich um den finanziellen Aspekt, schließlich haben ältere Kinder auch teurere Bedürfnisse.

Die ungewöhnliche Familiengeschichte machte Tasia in einem Video auf ihrem TikTok-Profil öffentlich. "Oh ja, wir haben jung geheiratet und haben zwei Teenager adoptiert ", sagte die angehende Lehrerin selbstbewusst. "Sturmfreie Bude mit 28 zu haben, klingt ziemlich verlockend", ergänzte sie.

Drew und Tasia haben jung geheiratet. © Screenshot/Facebook/Tasia Taylor

Ursprünglich wollten die beiden Pflegekindern bis zum sechsten Lebensjahr ein Zuhause geben. Doch es kam anders, denn die 13-jährige Rory brauchte nun dringend Hilfe. "Sie zog am 1. April bei uns ein und wir hatten weniger als 24 Stunden Zeit, bevor wir plötzlich zu Eltern wurden", erzählte die US-Amerikanerin der Daily Mail.

Tasia kannte das Mädchen bereits, da sie es in der Schule unterrichtete. Letztlich fühlte sich Rory bei den Taylors so wohl, dass sie einer Adoption zustimmte. "Am 19. Dezember 2022 wurde Rory Teil unserer Familie", so Tasia.

Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn kurz darauf kam Tasias Cousine Tamiray in die Familie. Die 15-Jährige lebte seit ihrem 2. Lebensjahr bei der Großmutter und zog im Juli vergangenen Jahres nach Dardanelle. "Tamiray ist nicht adoptiert und ich glaube nicht, dass wir diesen Weg einschlagen werden, weil sie bereits mit mir verwandt ist. Wir haben das gesetzliche Sorgerecht", erklärt Tasia.

Obwohl der Familienalltag nicht einfach ist, war es für Tasia und Drew die beste Entscheidung ihres Lebens. Mit diesem Wissen versucht Tasia, die negativen Reaktionen anderer Menschen einfach auszublenden.