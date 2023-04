Als Lehrer sieht, was ein Schüler in der Brotdose hat, greift er sofort zum Telefon

Nachdem Lehrer das Guinness-Bier in der Brotdose des Sohnes entdeckt hatten, riefen sie direkt beim Vater an.

Beide Getränkedosen sind nämlich schwarz-gold - kein Wunder also, dass der Amerikaner diese vertauscht hat. Trotzdem hatte die kleine Verwechslung große Folgen:

Wie jeden Tag bereitete der 29-Jährige seinem Sohn das Lunchpaket für die Schule vor. Doch statt Mineralwasser packte Will seinem Sohn versehentlich eine Dose Guinness Bier in die Tasche!

Das beste Beispiel dafür ist Will Meyers, der in einem Video auf TikTok von seinem peinlichen Fauxpas erzählte.

Verwechslungsgefahr: diese beiden Dosen sehen sich wirklich ähnlich. © Screenshot/TikTok/moneymanmyers

Das Ende vom Lied: "Ich musste mein Kind von der Schule wegen dieses peinlichen Fehlers abholen", gestand Will, der als Mental-Coach arbeitet.

Die Story kam so gut an, dass der Clip mehr als 2,7 Millionen Mal angesehen wurde. Viele der User amüsierten sich über Wills Verwechslung. Einige erzählten sogar in den Kommentaren von ihren lustigen Vater-Kind-Geschichten.

Einer erinnerte sich: "Mein Vater hat mich im Kindergarten mit Mike's Lemonade abgegeben." Dabei handelt es sich nicht um eine Limonade, sondern ein alkoholisches Getränk. Eine Mutter berichtete, dass sie ihre Tochter versehentlich mit der Windeltasche statt mit dem Ranzen in die Schule gebracht hätte.

Diese Geschichten zeigen: Eltern sind nicht unfehlbar.