Dreijährige wandert nach Schlafenszeit durchs Zimmer: Ihre Reaktion, als sie erwischt wird, ist urkomisch

Indiana (USA) - Nach der Schlafenszeit heimlich aufstehen und spielen - sind wir mal ehrlich, wer hat das früher nicht gemacht? Ob wir aber alle auch so witzig reagiert haben, wenn wir erwischt wurden, wie dieses Mädchen?

Das Mädchen wanderte neugierig durch den Raum. © TikTok/Screenshot/kayleamei

In einem kurzen Video, das Kaylea Southwick seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, ist die Aufnahme ihrer Babykamera zu sehen, über die sie ihre dreijährige Tochter immer im Blick hat.

Darauf spaziert das kleine Mädchen weit nach ihrer Schlafenszeit durch das Zimmer. Kaylea kann darüber nur den Kopf schütteln. Über das Babyfon ruft sie dem Kleinkind ein kurzes "Ab ins Bett" zu. Und die Dreijährige reagiert sofort.

Sie schnappt nach Luft, dreht sich panisch im Kreis und rennt dann so schnell sie kann zu ihrem Bett - nur um sich theatralisch in die Matratze zu werfen. Anschließend tut sie so, als würde sie schlafen.

Ihr Mutter konnte nicht anders und teilte das kuriose Video auf der TikTok mit den Worten: "Die kleine Miss hat sich zurück ins Bett KATAPULTIERT!"