Frau findet Hose in Secondhand-Laden: Als sie dieses Detail bemerkt, will sie die Polizei rufen

Auf TikTok zeigte sich die junge Frau entsetzt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/goodwillgirll (2)

"Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen", erklärte sie in dem Clip und starrte dabei entsetzt in die Kamera.

So habe sie gerade das "schlimmste, schrecklichste, schmerzhafteste" Teil gefunden, das wohl je in einem An- und Verkauf abgegeben wurde.

"Mir tun die Augen weh", verkündete sie weiter unter Schock und fügte an: "Ich will die Polizei rufen."

Doch was war das Kleidungsstück, das die junge Amerikanerin dermaßen aus der Bahn geworfen hatte?

Nach ihrer Schimpftirade, in der sie noch einmal betonte, dass sie sich am liebsten "die Augäpfel rausreißen" würde, richtete sie die Kamera schließlich auf den Bund einer blauen Stoffhose. So weit, so unspektakulär. Doch dann begann sie, das Modestück nach unten zu filmen.

"Haltet Euch die Augen zu", gab sie ihren Followern noch als Tipp mit an die Hand. Anschließend schwenkte sie die Linse ihres Telefons bis zum Saum der Hose - oder besser gesagt dorthin, wo der Saum sein sollte.

Tatsächlich endeten die Hosenbeine nämlich nicht, wie üblich, in zwei Löchern für die Füße. Stattdessen ist ein Paar High Heels in das Kleidungsstück vernäht worden.