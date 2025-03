Frau kauft Bild für 2,70 Euro: Als sie den wahren Wert erfährt, klappt ihre Kinnlade nach unten

Cincinnati (Ohio/USA) - Eine junge Amerikanerin war kürzlich mit ihrem Partner in einem Secondhand-Laden im US-Bundesstaat Ohio unterwegs, als sie einen echten Glücksgriff machte.

Als sie jedoch zu Hause angekommen war, hatte sie bemerkt, dass es sich hierbei nicht etwa um einen einfachen Druck, sondern um ein echtes Gemälde handelte. Und so begann die junge Frau zu recherchieren - mit Erfolg!

"Ihr werdet nicht glauben, was ich bei Goodwill gefunden habe!", berichtete Marisa kurz darauf voller Begeisterung auf ihrem TikTok -Account.

Marisa und ihr Partner können ihr Glück noch immer kaum fassen: Ihr Gemälde wurde für ganze 2300 US-Dollar ersteigert. © TikTok/Screenshot/marisamacy

In einem zweiten Update-Video berichtete die junge Frau schließlich, wie erfolgreich diese Versteigerung für sie und ihren Liebsten ausging.

Der Prozess, das Bild an den Mann zu bekommen, dauerte nicht einmal 30 Sekunden. Innerhalb kürzester Zeit stand der Käufer fest - und der kaufte Marisas Glücksfund für ganze 2300 US-Dollar (etwa 2123 Euro).

Zwar nimmt das Auktionshaus eine Provision von 15 Prozent. Die Summe, die sich Marisa schlussendlich einstecken darf, kann sich dennoch sehen lassen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie für das Bild in dem Secondhand-Laden gerade einmal 2,99 US-Dollar (etwa 2,76 Euro) bezahlt hat.

"Man kann einfach nie wissen, was für versteckte Schätze da draußen nur so darauf warten, endlich entdeckt zu werden", so Marisa begeistert.