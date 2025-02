Frau schaut beim Shoppen in Umkleidekabine: Was sie dort entdeckt, lässt sie sprachlos zurück

USA - Was für eine Freude! Als Skye Hitchcock kürzlich in die Umkleidekabine eines Secondhand-Ladens schaute, fielen ihr beinahe die Augen aus dem Kopf.

Skye Hitchcock ist noch immer sprachlos. © TikTok/Screenshot/skyehitch

"Okay, das kannst du dir nicht ausdenken. Mir ist heute das Verrückteste überhaupt passiert!", verkündete die junge Mutter in einem Video, das sie seither auf ihrem TikTok-Account hochlud. "Glaubt mir, meine Kinnlade ist mir nach unten geklappt, ich war so schockiert."

Doch was war es überhaupt, das die Influencerin dermaßen aus der Bahn geworfen hat?

Wie sie ihren mehr als 380.000 Followern berichtete, hatte sie gerade in eine Umkleidekabine des An- und Verkaufs geschaut und war dabei beinahe vom Glauben abgefallen.



Darin hatte jemand nämlich Klamotten, die scheinbar nicht gefallen oder gepasst haben, hängen lassen. Dabei handelte es sich um circa 30 Kleidungsstücke, drei Paar Schuhe und eine Tasche. Und: "Alles davon war so hübsch", schwärmte Skye.