Junge wird gemobbt: Was zwei Ex-Boxer dann für ihn tun, berührt so viele

Warwickshire (England) - "Fetti" oder auch "Pummelchen": Jacob (10) aus Warwickshire musste sich in der Schule einiges von seinen Klassenkameraden anhören. Der übergewichtige Junge wurde so lange gemobbt, bis er aufhörte, Fußball zu spielen. Stattdessen verbarrikadierte er sich in seinem Zimmer, spielte Videospiele und zog sich Snacks rein. Vorm Gang in die Schule hatte er Angst. Das ist heute zum Glück Geschichte. Denn Jacob hat die passende Hilfe erhalten.