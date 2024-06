Kellnerin in Schockstarre, als sie die Begleitung dieses Gastes sieht

Die junge Frau war sprachlos. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/t_bjork (2)

Eine junge Kellnerin konnte ihren Augen kaum trauen, als kürzlich ein Gast das Lokal betrat und sich gemeinsam mit seiner Begleitung einen Tisch suchte.

Anschließend bestellte er sich etwas zu essen, ließ für seine Liebste einen Champagner bringen.

"t_bjork", wie die junge Frau auf TikTok heißt, konnte nicht anders. Kaum war sie außer Reichweite des Kunden, zückte sie ihr Handy und nahm ein kurzes Video auf. Was sie gerade gesehen hatte, wollte sie nämlich niemandem vorenthalten.

"Ich arbeite in einem hübschen Restaurant in Charlotte und schaut mal, wer gerade durch die Tür gekommen ist", erklärte sie in dem Clip, den sie seither auf ihren Account veröffentlicht hat.

Anschließend schwenkte sie die Kamera auf den Tisch, an dem der Mann saß und in aller Seelenruhe sein Mittagessen verspeiste. So weit, so gut, doch was war es, was "t_bjork" so aus der Fassung brachte?

Um das herauszufinden, genügt ein Blick auf die Begleitung des Mannes. Und dabei sollte bei so ziemlich jedem Zuschauer die Kinnlade nach unten fallen. Dort saß nämlich nicht etwa eine Frau - sondern eine aufblasbare Gummipuppe.