Mann hantiert mit Werkzeug herum: Was dann passiert, lässt Usern den Atem stocken

Alastair Candlin ist nicht nur Influencer, sondern auch Hobby-Handwerker. Auf TikTok gibt der junge Mann seinen 72.000 Followern regelmäßig Einblicke in seinen Alltag im wilden Australien.

In seinem aktuellsten Video, welches mit mehr als 2,4 Millionen Aufrufen derzeit so richtig durch die Decke geht, zeigt sich der Australier bei der handwerklichen Arbeit an einem Projekt.

Vor ihm liegt eine Metallstange, in der Hand hält der TikToker einen Winkelschleifer. Zunächst nichts Spannendes. Doch schaut man etwas genauer hin, ist zu sehen, wie ein kleiner Teil einer Metallscheibe des Winkelschleifers bei der Nutzung abgebrochen ist.

Dummerweise war der Splitter direkt zwischen Alastairs Beine geflogen und steckte dort fest! In der letzten Szene des Clips schaut der TikToker nur noch schockiert in die Kamera.