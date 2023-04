Mutter bringt Kind zur Schule: Erst zu Hause bemerkt sie einen peinlichen Fehler

Auf den ersten Blick ist an ihrem Outfit aber nichts auszusetzen: Emma trägt ein schlichtes, schwarzes Langarmshirt und dazu eine enganliegende Leggins, ebenfalls in Schwarz.

Userin "emma_dilemma_88" erklärt fassungslos in einem Video : "Ich kann das einfach nicht glauben." Und die schwarzhaarige Frau fügt hinzu, dass sie sich vor dem Absetzen ihres Sohnes an der Schule "schnell angezogen" hätte.

Frisur und Outfit werden an jenen Morgen zweitrangig, und man wirft sich einfach die Klamotten über, die griffbereit irgendwo liegen.

Während man versucht, die Kleinen rechtzeitig fertig zu machen, alles nötige zusammenzupacken und dabei nichts zu vergessen, kommt man selbst in jener Zeit oft zu kurz.

Alle Eltern werden es kennen: Der Start in den Tag kann mit Kindern echt stressig werden!

Die Mutter eines Jungen offenbarte aus Versehen ihren Po vor den anderen Eltern. © Bildmontage Screenshot TikTok/emma_dilemma_88

Letztere sollte die Mutter aber in Verlegenheit bringen.

Dies wurde Emma aber erst klar, als sie wieder Zuhause angekommen war. Dort betrachtete sich die TikTokerin wohl das erste Mal an jenem Tag ganz bewusst und vor allem von allen Seiten. Während ihr Outfit nämlich von vorn völlig in Ordnung war, ließ ihre Hose von hinten allerdings tief blicken.

Die schwarze Leggings war an Emmas Po komplett durchsichtig und bot allen anderen Betrachtern eine gute Sicht auf ihren Slip. "Ich entschuldige mich bei den Eltern und Kindern, die meinen Hintern bei der Schulabgabe gesehen haben", erklärt Emma peinlich berührt in ihrem Beitrag. Auch wenn sie mittlerweile über den Klamotten-Fail lachen kann, sieht man ihr im Video an, dass ihr die Situation nach wie vor noch unangenehm ist.

In den Kommentaren können sich ihre Zuschauer vor Lachen kaum halten. Eine Userin vermutet, dass es auch Personen gab, die Emmas Leggings überhaupt nicht schlimm fanden: "Ich bin mir sicher, dass die Väter es völlig in Ordnung fanden LOL 😁😁😁." Ein männlicher Nutzer ist nach dem Ansehen ihres Videos sogar ziemlich neugierig: "Welche Schule 🥰. Vielleicht lass ich meine Jungs die Schule wechseln."