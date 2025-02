Mutter schreibt E-Mail an Lehrerin, weil Tochter gemobbt wird: Was dann passiert, begeistert alle

Dallas (Texas, USA) - Jennifer Mullens Leben als vierfache Mutter ist ziemlich turbulent. Weil ihre damals sechsjährige Tochter in der Schule gemobbt wurde, schrieb die Amerikanerin an die Lehrerin eine E-Mail. Dabei unterlief ihr ein peinlicher Fehler, der sich später jedoch als goldrichtig erwies.

Also entschloss sich die Vierfach-Mama, eine E-Mail an die Klassenlehrerin zu schreiben.

Ihr Kind sei gerade eingeschult und bereits in der ersten Klasse von einem gleichaltrigen Mitschüler gemobbt und sogar geschlagen worden. "Das Mobbing war permanent, sodass ich meine Tochter jeden Tag weinend in den Arm nahm und einfach genug hatte", erzählte sie im Gespräch mit Newsweek .

Die Amerikanerin ist stolze vierfache Mutter. © Screenshot/Instagram/@itsjennifermullen (2)

Als sie auf die Taste "Versenden" klickte, stockte ihr plötzlich der Atem: Die E-Mail ging nicht nur an die Lehrerin, sondern versehentlich an alle Eltern der gesamten Klasse. "Auch an die des Mobbers", so Jennifer in dem Clip.

Doch ihr vermeintlicher Fehler sollte sich wenig später rentieren. Schon bald nahm die Familie des Mobber-Schülers Kontakt zu Jennifer auf, entschuldigte sich und versicherte, ein solches Verhalten nicht zu tolerieren.

Tatsächlich endete das Mobbing - jedoch nur vorübergehend. Mittlerweile soll das Mädchen auf eine andere Schule gehen.

TikTok-User feierten die Art, wie sich Jennifer für ihre Tochter eingesetzt hat. "Alles passiert aus einem Grund, und die Eltern des Mobbers wurden informiert", schrieb eine Nutzerin.