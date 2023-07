30.07.2023 13:15 1.934 Oma lässt Kind am Flughafen los, plötzlich gibt es für den Dreijährigen kein Halten mehr

Oma Sandra Merry Lemoine (53) brachte ihren Enkelsohn am Montag an den Flughafen in Lafayette (Louisiana, USA), um ihm eine ganz besondere Freude zu bereiten.

Von Chris Pechmann

Lafayette (Louisiana) - Eine schöne Überraschung für den kleinen Bennett (3): Oma Sandra Merry Lemoine (53) brachte ihren Enkelsohn an den Flughafen in Lafayette (Louisiana, USA), um ihm eine ganz besondere Freude zu bereiten. Der Dreijährige sieht seinen Opa und rennt sofort los. © Bildmontage: TikTok/Sissymerry1969//TikTok/Sissymerry1969 Auf TikTok teilte die 53-Jährige in dieser Woche ein herzzerreißendes Video von dem Moment, als Bennett seinen sehnsüchtig erwarteten Opa um 19.30 Uhr (Ortszeit) am Terminal erblickt. "Ich komme", ruft der Junge und stürmt so schnell es mit den kleinen Beinen möglich ist auf seinen geliebten Großpapa zu. Opi Terrell (52) war nämlich geschäftlich in Dubai unterwegs und musste eine ganze Zeit lang auf seinen Enkelsohn verzichten. Im Gespräch mit Miami Herald sagte seine Frau Lemoine, dass Terrell bei einer Ölgesellschaft arbeitet und für insgesamt zwei Monate im Ausland war. TikTok Irrer TikTok-Trend: Immer mehr User kündigen live im Netz ihren Job - doch ein Experte warnt! "Wir haben sieben Enkelkinder und jeder liebt seinen Papa", sagte die 53-Jährige, aber "vielleicht liebt Bennett ihn noch ein bisschen mehr". Der Kleine begann laut Oma zudem erst vor rund drei Monaten zu sprechen. Dass ihr Enkel in den Aufnahmen gerade so vernarrt nach seinem Opa rief, war ein ganz besonderer Moment für die Familie. Endlich konnte Bennett seinen geliebten Opa Terrell wieder in die Arme fallen. © TikTok/Sissymerry1969 Die Wiedervereinigung rührte scheinbar auch die anderen Menschen am Flughafen. Laut Lemoine brachen alle, die das Ereignis vor Ort miterlebten, in Tränen aus.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Sissymerry1969//TikTok/Sissymerry1969