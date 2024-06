Paar mit 20 Jahren Altersunterschied beantwortet häufig gestellte Beziehungs-Frage

USA - Zwischen Kris und Hillary liegen 20 Jahre Altersunterschied - er ist Mitte 50, sie in ihren Dreißigern. Auf TikTok spricht das Paar regelmäßig über seine Abenteuer im Wohnwagen und natürlich über seine Liebe.

Kris und Hillary wollen keine gemeinsamen Kinder und sind glücklich damit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/fuelyourwander

Täglich erhalten Kris und Hillary, die unter dem Namen "fuelyourwander" auf TikTok unterwegs sind, Fragen zu ihrer besonderen Beziehung. Am häufigsten wollen Fans wissen, ob die beiden zusammen Kinder haben wollen.

Kris erklärte sofort, dass er bereits zwei Söhne, die Mitte 20 sind, aus einer früheren Partnerschaft hat. "Ich liebe sie beide abgöttisch, aber ich selbst werde immer älter und möchte deshalb keine Kinder", so der US-Amerikaner.

Hillary offenbarte, dass sie noch nie einen Kinderwunsch hatte: "Früher wurde mir diese Frage oft gestellt. Die Leute fragten: 'Willst du denn keine Kinder haben?' Und ich verneinte. Ich wollte nie eigene Kinder haben. Ich hatte nie dieses Mutter-Gen. Ich bin durch und durch eine Fellbaby-Mama."

Zudem hatte die TikTokerin das Gefühl, dass das Thema Kinderwunsch viele Frauen in der Partnerschaft beschäftigt: "An alle Frauen, die eine ähnliche Frage gestellt bekommen: Es ist nichts falsch daran, keine Kinder zu wollen. Es ist völlig okay!"

Obwohl Kris' Kinder ähnlich jung sind wie Hillary, verstehe sie sich sehr gut mit ihnen. Das sei auch der Grund, weshalb die Beziehung zu Kris so gut harmoniere.