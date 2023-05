TikTok verboten! Erster US-Bundesstaat macht Ernst

Helena - Die Video-App TikTok steht in den USA unter massivem politischen Druck - und wird nun zum ersten Mal in einem Bundesstaat verboten.

Für TikTok wird es in den USA immer schwieriger. Im Staat Montana wird es nun verboten. © Unsplash/Alexander Shatov

Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die Video-App TikTok, die in Amerika zunehmend als Sicherheitsrisiko gesehen wird.

Das von Gouverneur Greg Gianforte (62) unterzeichnete Gesetz würde es Download-Plattformen vom 1. Januar 2024 an untersagen, die App anzubieten. Allerdings wird mit Widerspruch vor Gericht gerechnet. Durch den das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert werden könnte.

"Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich TikTok in Montana verboten", twitterte der Republikaner Gianforte am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.

Nutzer sollen nicht bestraft werden, wenn sie die App auf ihren Geräten behalten und verwenden. In dem nordwestlichen Bundesstaat dürfte TikTok dann aber nicht mehr als Unternehmen tätig sein.

Für jeden Tag, den die App trotzdem erhältlich wäre, müssten die App-Store-Betreiber und TikTok 10.000 Dollar Strafe zahlen.