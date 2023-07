TikToker filmt traurigen Schriftsteller im Laden: Was dann passiert. verändert alles

Shawn Warner (58) veröffentlichte sein Buch im November 2022. Es erhielt inzwischen ein aufgehübschtes Cover. Auch eine Hardcover-Version und ein Hörbuch sind in Arbeit. © Screenshot Twitter/shawnwwrites (2)

Der TikToker Jerrad Swearenjin nahm ein Video des Mannes aus Texas auf, um dem aufstrebenden Schriftsteller zu helfen. Der Clip ging viral und machte Shawn Warner über Nacht zum Bestseller-Autor, nachdem er mehr als 17,5 Millionen Mal angesehen wurde.

Doch der Reihe nach! Shawn Warner, ein Armeeveteran, arbeitete zunächst als Kinderpsychiater. Danach wurde er Software-Ingenieur. Nach seiner Entlassung erfüllte er sich seinen Kindheitstraum und wurde Schriftsteller, berichtet die New York Times.

Obwohl ihm die Leute davon abrieten und sagten "Damit kann man seinen Lebensunterhalt nicht verdienen", schrieb der Vater von zwei Kindern sein erstes Buch. Doch das verkaufte sich nicht so, wie er sich das erhofft hatte.

Und so kam es, dass er am 4. Juli in einem Laden auf einem klappbaren Gartenstuhl hinter einem Tisch mit weißer Decke saß und seinen Roman "Leigh Howard And The Ghosts Of Simmons-Pierce Manor" anpries, als zwei Männer auf ihn aufmerksam wurden und auf ihn zugingen.

Einem der beiden sei der traurige Blick von Warner aufgefallen. "Bevor ich den Laden verließ, beschloss ich, noch einmal dorthin zurückzukehren", heißt es im Video-Text.