Verblüffende Transformation: Putzfluencerin räumt Messi-Bude auf

Leeds (Großbritannien) - Erstaunliche Transformation. Bea Elton (27) aus England hat es sich zur Aufgabe gemacht, völlig verkeimte Messi-Buden gründlich aufzuräumen, um den Betroffenen zu helfen. Nun wurde die Putzfluencerin in eine Wohnung gerufen, in der sich der Müll bis zur Decke stapelte.

Bea machte sich ans Werk und verpasste der desolaten Wohnung eine gründliche Tiefenreinigung. Alles musste raus, erklärt die 27-Jährige. "Möbel und Kühlschrank waren nicht mehr zu retten, weil sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen", schildert die Putzfee. 1200 Plastikflaschen lagen in der Wohnung verstreut, kamen in den Container. Der Teppichfußboden war hingegen von Schimmel völlig zersetzt. Überall krochen Maden und anderes Ungeziefer umher.

Ihre Putzeinsätze führen Bea mittlerweile durch ganz Großbritannien. Doch die junge Frau will kein Geld von ihren Klienten nehmen.

Sie möchte den Betroffenen, die in der Regel an psychischen Problemen leiden, helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Denn Bea weiß, wovon sie spricht. Früher lebte sie selbst in einer völlig heruntergekommenen Wohnung, es ging ihr nicht gut.

Inzwischen hat die Influencerin zwei namhafte Unternehmen als Sponsoren gewinnen können. Ein großes Reinigungsunternehmen und einen Internethändler für Haushaltsartikel. Auch von ihren Einkünften bei TikTok kann Bea inzwischen leben. Mehr als 1,6 Follower konnte die 27-Jährige bereist um sich scharen.

Für ihre Fans ist die junge Frau schon jetzt ein echter Engel.