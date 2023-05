WhatsApp überrascht Nutzer mit langersehnter neuer Funktion

Hast Du Dich vertippt oder möchtest Deine Nachricht im Nachhinein ändern? Mit der neuen Bearbeitungsfunktion ist das kein Problem mehr. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

WhatsApp-Nachrichten sollen künftig auch nach dem Versenden bearbeitet werden können. Das geht aus einem kurzen offiziellen Videoclip hervor, der auf Twitter gepostet wurde.

Veranschaulicht wird die neue Funktion mit den für WhatsApp typischen Sprechblasen in verschiedenen Sprachen, die zunächst fehlerhaft dargestellt und anschließend korrigiert werden.

So wird aus "coning soon" etwa der englische Ausdruck "coming soon" (Deutsch: "demnächst"). Derzeit wird das neue Update nach und nach auf alle unterstützten Smartphones weltweit ausgerollt.

Für ausgewählte Tester gab es Anfang Mai bereits eine Beta-Version. Mit Fehlern verschickte Nachrichten müssen demnach nur angeklickt werden, woraufhin sich ein Menü mit verschiedenen Optionen öffnet.

Über die Auswahlmöglichkeit "edit" ("bearbeiten") kann die Nachricht nun innerhalb eines Zeitfensters von 15 Minuten nach dem Versenden korrigiert werden.