Deutscher YouTuber meldet sich nach Social-Media-Pause zurück: Seine Transformation haut alle um!

Bremen - Was für eine krasse Verwandlung! Rund zwei Jahre nach seinen letzten Posts auf YouTube und Instagram hat sich am Montagabend völlig überraschend Gurkensohn (24) in den sozialen Medien zurückgemeldet. Seine Follower staunten nicht schlecht: Der früher stets zu seinen Speckröllchen stehende Influencer ist plötzlich ein echtes Muskelpaket!