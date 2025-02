Israelische Polizisten begutachten den Anschlagsort. © JACK GUEZ / AFP

Wie die Polizei in einer Erklärung mitteilte, raste ein Autofahrer mit seinem Wagen an einer Kreuzung im Süden der Hafenstadt Haifa in eine Menschenmenge.

Mehrere Fußgänger wurden offenbar verletzt, manche von ihnen schwer. Ein Verdächtiger sei nach der Tat festgenommen worden, hieß es.