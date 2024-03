09.03.2024 08:40 Israel-Krieg: Hamas ruft Palästinenser zu Marsch auf den Tempelberg auf

Die Not ist groß, eine Waffenruhe nicht in Sicht. Im Ramadan droht nun auch in den besetzten Gebieten eine Eskalation der Gewalt.

Tel Aviv/Gaza - Die Not ist groß, eine Waffenruhe nicht in Sicht. Im Ramadan droht nun auch in den besetzten Gebieten eine Eskalation der Gewalt. Ein Flugzeug wirft humanitäre Hilfe über dem nördlichen Gazastreifen ab. © Leo Correa/AP/dpa Die von den USA geplante Einrichtung eines temporären Hafens zur Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen stößt international zwar auf Zustimmung, braucht aber für ihre Umsetzung Zeit. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte am gestrigen Freitag, man rechne damit, dass es etwa 60 Tage dauern werde, bis der temporäre Hafen letztlich voll einsatzfähig sei. Am morgigen Sonntag beginnt der Fastenmonat Ramadan, eine den Muslimen in aller Welt besonders heilige Periode. Islamistische und militante Bewegungen wie die Hamas schreiben dem Ramadan eine besondere Bedeutung im Dschihad, dem sogenannten heiligen Krieg, zu. Israel Krieg Israel-Krieg: Baerbock verlangt rasche Feuerpause - Situation "so katastrophal" Hamas-Sprecher Abu Obaida spielte in seiner Video-Botschaft darauf an, als er die palästinensische Bevölkerung dazu aufrief, im Fastenmonat zur Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg zu marschieren. Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Gaza und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker. 9. März, 8.34 Uhr: Hamas ruft Palästinenser zu Marsch auf den Tempelberg auf Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat die palästinensische Bevölkerung dazu aufgerufen, im Fastenmonat Ramadan zur Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg zu marschieren. "Erlauben wir es der Besatzungsmacht (Israel) nicht, die Fakten vor Ort zu diktieren", erklärte Hamas-Sprecher Abu Obaida in einem Video, das die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Freitagabend in ihrem Telegram-Kanal veröffentlichten. Der Ramadan ist eine den Muslimen besonders heilige Periode und soll am Sonntag beginnen. Die Al-Aksa-Moschee gilt als drittwichtigstes Heiligtum im Islam. Ein Blick auf den Felsendom auf dem Jerusalemer Tempelberg. Auf dessen Plateau steht auch die Al-Aksa-Moschee, die als drittwichtigstes Heiligtum im Islam gilt. © Mahmoud Illean/AP/dpa 9. März, 8 Uhr: Fünf Menschen von Gaza-Hilfslieferung erschlagen Bei Hilfslieferungen aus der Luft für die hungernden Menschen im Gazastreifen hat es am Freitag einen tragischen Unglücksfall gegeben. Fünf Menschen wurden von einer vom Himmel stürzenden Ladung erschlagen, weil sich der Fallschirm nicht richtig geöffnet hatte, wie das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium auf Anfrage eines dpa-Mitarbeiters vor Ort bestätigte. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie das große Hilfspaket praktisch ungebremst zu Boden stürzte. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden.

