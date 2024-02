Israel-Krieg: Armee stößt in Gaza auf Waffenlager und zerstört Tunnel mit Hamas-Kämpfern!

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff einen höheren Offizier der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon getötet.

Tel Aviv/Gaza - Während sich die internationalen Vermittler im Gaza-Krieg weiter um eine Feuerpause und eine Freilassung von Geiseln bemühen, kommen aus den USA und Israel unterschiedliche Signale zum Stand der schwierigen Verhandlungen.

Die Stadt Rafah liegt in Trümmern. © Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa US-Präsident Joe Biden (81) zeigte sich am Montagabend optimistisch, dass es schon nächste Woche zur Waffenruhe kommt. Die israelischen Fernsehsender Channel 12 und Kan zitierten dagegen israelische Beamte, denen zufolge ein von den Vermittlern Ägypten, Katar und USA vorgeschlagener Verhandlungsrahmen weiterhin nicht mit den Forderungen der Hamas vereinbar sei. Die Hamas wiederum bezichtigte Israel, eine Blockadehaltung an den Tag zu legen. Ob die Vermittler bis zum Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan um den 10. März einen Deal aushandeln können, erscheint damit vorerst weiter ungewiss. Israel Krieg Israel-Krieg: UN-Hilfswerk meldet Beschuss eines Lebensmittelkonvois im Gazastreifen Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

27. Februar, 15.35 Uhr: Israels Militär geht weiter gegen Hamas in der Stadt Gaza vor

Die israelischen Streitkräfte haben ihren Einsatz in der Stadt Gaza ausgeweitet. Bodentruppen gingen mit Unterstützung der Luftwaffe im Stadtteil Seitun gegen Kampfeinheiten der Hamas und Einrichtungen der islamistischen Terrormiliz vor, teilte das Militär am Dienstag mit. Unter anderem stießen die Soldaten demnach auf eine Waffenmanufaktur, ein Waffenlager, Raketenabschussstellungen und militärische Ausrüstung. Zudem entdeckten sie eine Gruppe von Hamas-Kämpfern in einem Tunneleingang, worauf sie den Schacht zerstörten und die Hamas-Männer töteten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israelische Soldaten entdeckten eine Gruppe von Hamas-Kämpfern in einem Tunneleingang, worauf sie den Schacht zerstörten und die Hamas-Männer töteten. (Symbolbild) © Ariel Schalit/AP/dpa

27. Februar, 14.41 Uhr: Israels Armee tötet im Westjordanland drei bewaffnete Palästinenser

Israelische Soldaten haben am Dienstag im besetzten Westjordanland drei bewaffnete Palästinenser erschossen, darunter einen örtlichen Kommandeur der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Das palästinensische Gesundheitsministerium und die israelische Armee bestätigten den Tod der drei Männer im Alter von 26 bis 32 Jahren bei einem Einsatz im Bereich der Ortschaft Tubas im Norden des Westjordanlands.

27. Februar, 13.11 Uhr: Bislang keine Einigung im Zusammenhang mit Waffenstillstand

Wie ein Sprecher des katarischen Außenministeriums erklärte, gibt es keine Einigung zwischen der Hamas und Israel in den wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit einem Waffenstillstand. Katar dränge darauf, dass das in Paris vorgestellte Abkommen von Hamas und Israel angenommen werde. Man sei optimistisch, was die Vermittlungsversuche in Gaza angehe, hieß es.

27. Februar, 13 Uhr: Hamas spricht von neuen Angriffen Israels

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind in der Nacht mindestens 89 Menschen getötet und 144 verletzt worden. Das erklärte das von der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Israel habe mehr als 52 Angriffe ausgeführt, die sich unter anderem gegen Rafah und Chan Junis im Süden des Küstenstreifens gerichtet hätten. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben "gezielte" Angriffe im Gazastreifen ausgeführt. Mehrere Kämpfer seien in einem Tunnel in Seitun im Zentrum des Gazastreifens "eliminiert" worden. Zudem sei "eine Reihe von Terroristen" festgenommen worden.

27. Februar, 12.45 Uhr: Israel hält laut UN Konvoi mit Patienten sieben Stunden auf

Das UN-Nothilfebüro OCHA hat dem israelischen Militär vorgeworfen, einen Krankenwagen-Konvoi mit 24 evakuierten Patienten sieben Stunden lang aufgehalten zu haben. Das Militär habe alle Patienten, die laufen konnten, und die Sanitäter aus den Krankenwagen gezwungen, berichtete OCHA-Sprecher Jens Laerke am Dienstag in Genf. Darunter seien eine Schwangere und eine Mutter mit neugeborenem Baby gewesen. Der Zwischenfall hatte sich demnach am Sonntag vor dem Al Amal-Krankenhaus in Chan Junis ereignet. Der Konvoi sei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geführt und ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt gewesen. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe den Bericht.

Die Sanitäter hätten sich entkleiden müssen, als das Militär den Konvoi in Chan Junis stoppte, berichtete Laerke. Drei seien abgeführt worden. Einer von ihnen sei bis Dienstag wieder freigelassen worden. © Ahmed Zakot/dpa

27. Februar, 10.36 Uhr: Hamas sieht Aussage Bidens kritisch

Nachdem sich US-Präsident Biden optimistisch hinsichtlich einer Kampfpause im Gaza-Krieg gezeigt hat, bezog nun die islamistische Hamas Stellung. Wie ein Mitglied der Organisation der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, seien die Biden-Kommentare verfrüht. Sie entsprächen nicht der Situation vor Ort.

27. Februar, 10.28 Uhr: Hisbollah feuern Raketen auf israelischen Stützpunkt

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben eine "große Raketensalve" auf einen israelischen Stützpunkt zur Luftüberwachung abgefeuert. Sie reagiert damit auf einen israelischen Angriff auf Ziele in der Nähe der ostlibanesischen Stadt Baalbek. Israel hat am Montag erstmals seit Beginn des Krieges im Gazastreifen auch den Osten des Libanons bombardiert. Das israelische Militär teilte mit, es habe "Hisbollah-Terrorziele tief im Libanon" angegriffen.

Baalbek liegt in der Bekaa-Ebene. Die Gegend gilt als Hochburg der Hisbollah. © AFP

27. Februar, 9.37 Uhr: Kommunalwahl in Israel beginnt trotz Gaza-Krieges

Mehr als sieben Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, am Dienstag bei Kommunalwahlen in Israel ihre Stimme abzugeben. Dabei sollen neue Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte bestimmt werden. Die Wahllokale eröffneten am Morgen und sollten am späten Abend schließen. Mit den amtlichen Endergebnissen wird erst in der kommenden Woche gerechnet. Es wird damit gerechnet, dass die Wahlbeteiligung wegen des seit fast fünf Monaten dauernden Krieges insgesamt niedriger sein könnte als bei vergangenen Kommunalwahlen. Die Abstimmung war wegen des Gaza-Krieges bereits zweimal verschoben worden. In evakuierten Gebieten am Rande des Gazastreifens sowie an der Grenze zum Libanon soll die Wahl erst im November nachgeholt werden. Dies betrifft nach Medienberichten rund 180 000 Bürger.

27. Februar, 8.40 Uhr: Biden stellt Kampfpause im Gazastreifen während des Ramadan in Aussicht

Laut US-Präsident Joe Biden (81) hat Israel zugestimmt, sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan nicht an Kämpfen im Gazastreifen zu beteiligen. Der Ramadan beginnt am Abend des 10. März und endet am Abend des 9. April.



Israel habe sich auch verpflichtet, die Evakuierung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten zu ermöglichen, bevor es seinen Kampf gegen die Hamas verstärke, so Biden in einem Interview des Senders NBC. Das Interview wurde am Montag aufgezeichnet und am Dienstag ausgestrahlt.



Für die Geflüchteten im Grenzgebiet des Gazastreifens ist die Waffenruhe ein langersehnter Hoffnungsschimmer. © AFP

27. Februar, 6.10 Uhr: US-Militär zerstört erneut Raketen, Boote und eine Drohne

Bei ihrem Vorgehen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben drei ferngesteuerte Boote, zwei Anti-Schiffs-Marschflugkörper und eine Angriffsdrohne der Miliz zerstört. Die Angriffsdrohne sei am Montag über dem Roten Meer abgeschossen worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando Central Command im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter. Die ferngesteuerten Boote und die Marschflugkörper seien zerstört worden, bevor sie in Richtung Rotes Meer hätten starten können. Sie hätten eine "akute Bedrohung" für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region dargestellte, erklärte das US-Militär weiter. Die Zerstörung der Objekte sei deswegen ein Akt der Selbstverteidigung gewesen.

27. Februar, 6.05 Uhr: Biden hofft auf Waffenruhe-Deal

US-Präsident Joe Biden (81) hat sich mit Blick auf eine baldige Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg optimistisch gezeigt. "Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind", sagte er am Montagabend (Ortszeit) beim Eisessen in New York auf eine Frage der anwesenden Presse. Noch sei man nicht am Ziel. "Ich hoffe, dass wir bis kommenden Montag eine Waffenruhe haben werden", sagte Biden.

US-Präsident Joe Biden (81) hofft einen kurzfristigen Waffenruhe-Deal. © dpa/AP/Evan Vucci

27. Februar, 5.55 Uhr: Humanitäre Lieferungen für Gaza im Februar halbiert

Die Menge der Hilfslieferungen für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen hat sich nach UN-Angaben im Februar im Vergleich zum Vormonat halbiert. "Die Hilfe hätte gesteigert und nicht vermindert werden müssen, angesichts der enormen Bedürfnisse von zwei Millionen Palästinensern in furchtbaren Lebensbedingungen", erklärte Philippe Lazzarini, der Chef des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), am Montag auf der Plattform X. Im Schnitt seien in diesem Monat pro Tag nur 98 Laster mit Hilfslieferungen in den abgeriegelten Küstenstreifen gelangt, erklärten die UN weiter.

Nur knapp 100 Lastwagen mit Hilfslieferungen kamen bei der UNRWA im Februar an. © Ashraf Amra/Zuma Press/dpa

27. Februar, 5.45 Uhr: Geisel-Verhandlungen mit Hamas kommen nicht vom Fleck

Die schwierigen und indirekt geführten Verhandlungen Israels mit der islamistischen Hamas über eine Freilassung von Geiseln und eine Feuerpause im Gaza-Krieg kommen Medienberichten zufolge nicht vom Fleck. Die israelischen Fernsehsender Channel 12 und Kan zitierten am Montagabend Beamte, denen zufolge ein von den Vermittlern Ägypten, Katar und USA vorgeschlagener Verhandlungsrahmen weiterhin nicht mit den Forderungen der Hamas vereinbar sei. Die Hamas wiederum bezichtigte Israel, eine Blockadehaltung an den Tag zu legen.

Ein israelischer Polizist geht an Bildern von Geiseln vorbei. © dpa/Ariel Schalit

26. Februar, 21.49 Uhr: Israel reicht angeforderten Bericht beim Weltgerichtshof ein

Israel hat den vom Internationalen Gerichtshof (ICJ) angeforderten Bericht über Maßnahmen zur Vermeidung eines Völkermords im Gazastreifen am Sitz des UN-Gerichts eingereicht. Das berichtete die israelische Zeitung "Haaretz" am Montagabend unter Berufung auf politische Kreise. Das Land kam damit einer vom Gericht gesetzten Frist nach. Über den Inhalt des Berichts machte die Zeitung keine Angaben.