Israel-Krieg: Freilassung palästinensischer Häftlinge beginnt

1. Februar, 16.08 Uhr: Arabische Länder lehnen Trumps Vorschlag zu Gaza ab

Die Außenminister mehrerer einflussreicher arabischer Staaten haben eine Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen zurückgewiesen. Sie reagierten damit auf einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump (78), dass Ägypten und Jordanien die Palästinenser aus Gaza aufnehmen sollten. Das könne vorübergehend oder langfristig sein, beantwortete er eine entsprechende Journalistenfrage. Der Gazastreifen sei buchstäblich eine Abrissbrache, fast alles werde abgerissen, sagte Trump weiter. Eine Umsiedlung gefährde die Stabilität der Region und verlängere den Konflikt, teilten die Außenminister Ägyptens, Jordaniens, Katars, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Spitzenvertreter der Palästinensische Autonomiebehörde und der Arabischen Liga mit.

US-Präsident Donald Trump (78) stößt mit seinem Vorschlag auf viel Widerstand. © Evan Vucci/AP/dpa

1. Februar, 14 Uhr: Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza ist geöffnet

Erstmals seit fast neun Monaten ist der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder geöffnet worden. Mehrere Patienten wurden aus Gaza über Rafah zur ärztlichen Behandlung nach Ägypten gebracht, wie Sicherheitskreise und der Ägyptische Rote Halbmond bestätigten. Der staatsnahe TV-Sender Al-Kahira News zeigte Bilder der ausreisenden Patienten. Zunächst sollten rund 50 von ihnen Gaza verlassen. Der einzige Grenzübergang, der nicht über israelisches Gebiet führt, wurde geschlossen, nachdem Israels Armee dort im vergangenen Mai auf palästinensischer Seite die Kontrolle übernommen hatte.

Lastwagen warten am Grenzposten Rafah, um Hilfsmittel in den Gazastreifen zu befördern. © Gehad Hamdy/dpa

1. Februar, 12.18 Uhr: Israel hat palästinensische Häftlinge freigelassen

Dutzende im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas freigelassene palästinensische Häftlinge sind im Westjordanland angekommen. Angehörige der 32 Betroffenen empfingen sie in der Stadt Ramallah im Westjordanland, wie palästinensische Medien meldeten. Dorthin wurden sie mit Bussen des Roten Kreuzes gebracht. Sie kamen im Gegenzug für zuvor im Gazastreifen drei freigelassenen Geiseln frei. Insgesamt sollten 72 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, 39 von ihnen stammen aus dem Westjordanland, sieben sollen wegen der Schwere ihrer Straftaten im Rahmen des Abkommens zwischen Israel und der Hamas ins Ausland gebracht werden.

Der palästinensische Gefangene Hussam Shaheen liegt in einem Krankenwagen und wird begrüßt, nachdem er im Rahmen eines Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurde. © Mahmoud Illean/AP/dpa

1. Februar, 12.14 Uhr: Emotionales Wiedersehen - Ex-Geisel trifft Angehörige

Die Freilassung von drei Männern aus der Hamas-Geiselhaft im Gazastreifen hat bei ihren Angehörigen große Emotionen ausgelöst. Jarden Bibas traf bereits seine Familie wieder. Auf einem von der israelischen Regierung verbreiteten Video ist er lächelnd und in enger Umarmung mit seinem Vater und seiner Schwester zu sehen. Sein Humor sei geblieben, hört man seinen sichtlich erleichterten Vater zu dem 35-Jährigen sagen. Immer wieder küsst er seinen Sohn. Keith Siegels Familie reagierte auf die Freilassung des 65-Jährigen mit großer Freude. "Er sieht gut aus", sagte seine glücklich wirkende Frau Aviva, als sie Aufnahmen der Freilassung gemeinsam mit ihrem Sohn sieht.

1. Februar, 10.43 Uhr: Alle drei freigelassenen Geiseln zurück in Israel

Die drei aus der Geiselhaft im Gazastreifen freigelassenen Männer sind israelischen Armeeangaben zurück in Israel. Auch Keith Siegel, der als letzter der drei freikam, sei wieder in der Heimat und auf dem Weg zu einem Militärlager im Süden des Landes, teilte die Armee mit. Dort sollte er auch Angehörige treffen. Jarden Bibas wurde dort bereits zuvor mit seiner Familie wiedervereint. Ofer Kalderon ist Berichten zufolge bereits in einer Klinik angekommen. Er sollte dort seine Familie wiedersehen. Beide waren zuvor am Morgen in Chan Junis an das Rote Kreuz übergeben worden, Siegel etwa zwei Stunden später in der Stadt Gaza. Die drei Männer hatten 484 Tage in Geiselhaft im Gazastreifen verbringen müssen.

1. Februar, 10.12 Uhr: Noch 79 Geiseln im Gazastreifen

Nach der Freilassung aller drei Verschleppten werden noch 79 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, 35 von ihnen sind israelischen Angaben zufolge tot. Die nächsten Geiseln sollen am kommenden Wochenende freikommen. Das Abkommen über eine Waffenruhe trat am 19. Januar in Kraft. Es sieht vor, dass in einer ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln im Austausch für 1.904 palästinensische Häftlinge freigelassen werden - 15 Geiseln kamen bereits an den vergangenen beiden Wochenenden sowie am Donnerstag frei. Die Hamas teilte zuletzt mit, dass acht der 33 Geiseln tot seien. Um wen genau es sich dabei handelt, ist unklar.

Hamas-Kämpfer beziehen Stellung vor der Freilassung des Israelis Jarden Bibas, der seit dem 7. Oktober 2023 von der Hamas im Gazastreifen als Geisel gehalten wurde, während er dem Roten Kreuz übergeben wird. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

1. Februar, 8.10 Uhr: Weitere Geiselübergabe in Gaza an Rotes Kreuz begonnen

Die Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie Ofer Kalderon (54) und Jarden Bibas (35) in Chan Junis im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Nach vorab veröffentlichten Informationen soll heute eine weitere Geisel freikommen.

Der Israeli Jarden Bibas, der seit dem 7. Oktober 2023 von der Hamas im Gazastreifen als Geisel gehalten wurde, wird von Hamas-Kämpfern eskortiert, bevor er dem Roten Kreuz übergeben wird. © Abdel Kareem Hana/AP/dpa

1. Februar, 7.08 Uhr: Geht der Krieg weiter?

Bei der jüngsten Geiselübergabe in Chan Junis im Süden Gazas waren am Donnerstag in einer Live-Fernsehübertragung verstörende Szenen zu sehen, als die Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) durch eine dicht gedrängte und laut schreiende Menschenmenge gehen mussten. Vermummte und bewaffnete Islamisten begleiteten und beschützten sie in dem Gedränge. Die Bilder der schwer bewaffneten Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad sind aus israelischer Sicht unzumutbar. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht unter starkem Druck rechtsextremer Koalitionspartner, den Krieg fortzusetzen. Israel und die Hamas hatten sich darauf geeinigt, dass sie am 16. Tag der Waffenruhe, also am kommenden Montag, Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges und die Freilassung aller noch lebenden Geiseln aufnehmen werden.

Palästinensische Kämpfer nehmen an der Beerdigung von fünfzehn Mitgliedern der Kassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, teil. © Abed Rahim Khatib/dpa

1. Februar, 7.05 Uhr: Sorge um das Schicksal der Bibas-Familie

Die Hamas hatte vor langer Zeit gesagt, die drei seien bei Israels Angriffen umgekommen. Israel bestätigte ihren Tod nicht. Die Angst um sie verstärkte sich in den vergangenen Tagen. Nach dem Waffenruhe-Abkommen sollten Frauen und Kinder zuerst freigelassen werden. Bisher kamen neun Frauen, darunter Soldatinnen, und sechs Männer frei. Darunter fünf Thailänder. Bibas, der neben der israelischen auch die argentinische Staatsbürgerschaft hat, sowie die beiden anderen freizulassenden Männer sollen im Gazastreifen zunächst an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden.

Dieses undatierte Foto des Hostages Family Forum zeigt Jarden Bibas, der am 7. Oktober 2023 entführt und nach Gaza gebracht wurde. © Uncredited/Hostages Family Forum/AP/dpa

31. Januar, 20.33 Uhr: Weißes Haus bestätigt Netanjahu-Besuch am Dienstag

US-Präsident Donald Trump (78) empfängt am Dienstag den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (75) im Weißen Haus. Das bestätigte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Karoline Leavitt (27), in Washington. Netanjahu hatte den Termin bereits vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Das Weiße Haus hatte zu dem Zeitpunkt lediglich bestätigt, dass es Anfang kommender Woche ein Treffen geben solle, das Datum aber noch offengehalten.