Israel-Krieg: Geheimdienst warnt vor Eskalation im Ramadan

Kurz vor Beginn des Ramadan geht das Ringen im Gaza-Krieg um eine Feuerpause weiter. Derweil läuft die Hilfe für die Menschen in Gaza übers Meer an.

Die Hilfslieferungen über den Seeweg beginnen. © Marcos Andronicou/AP/dpa Ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms soll zum unmittelbar Auftakt eines von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (65) angekündigten Seekorridors zunächst rund 200 Tonnen Lebensmittel wie Reis und Mehl von Zypern aus transportieren und in den nächsten Tagen eintreffen, wie der britische Sender "BBC" meldete. Wo genau es anlanden und wie die Hilfe dann zu den Menschen gelangen soll, war zunächst unklar. Unterdessen mahnte US-Präsident Joe Biden (81) erneut eine Waffenruhe deutlich an. "Ich will eine Feuerpause sehen, beginnend mit einem großen Gefangenenaustausch. Für einen Zeitraum über sechs Wochen", sagte Biden gegenüber "MSNBC".

10. März, 7.35 Uhr: Geheimdienst warnt vor Eskalation im Ramadan

Die Hamas ist nach Einschätzung des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad derzeit an keiner Waffenruhe interessiert. Vielmehr sei die islamistische Organisation bestrebt, "die (Nahost-)Region im Ramadan in Brand zu setzen", sagte Mossad-Chef David Barnea (58) in einer Erklärung, die das Ministerpräsidentenamt am Samstagabend veröffentlichte. Zugleich bleibe Israel mit den Vermittlern USA, Katar und Ägypten in Verbindung und kooperiere mit ihnen, hieß es. "Wir haben nicht erklärt, dass die Verhandlungen eingestellt wurden", sagte Husam Badran (58), Mitglied des Politbüros der Islamisten-Organisation, am Samstag der US-Zeitung "Wall Street Journal". Der Zeitung zufolge sollen die Gespräche am Sonntag in Kairo fortgesetzt werden.

Mossad-Chef David Barnea (58, r.) wirft der Hamas vor, die (Nahost-)Region im Ramadan in Brand setzen zu wollen. © Kobi Gideon/GPO/dpa

10. März, 7.27 Uhr: USA bereiten Bau provisorischer Hafenanlage vor Gaza vor

Das US-Militär hat damit begonnen, Ausrüstung für den Bau einer provisorischen Schiffsanlegestelle vor der Küste Gazas in die Region zu transportieren. Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am Samstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Am Donnerstag hatten die USA das mit internationalen Partnern geplante Vorhaben angekündigt, um Lebensmittel, Wasser und Medikamente in das Kriegsgebiet zu bringen. Bis die Anlegestelle einsatzfähig ist, werde es etwa 60 Tage dauern. Die israelische Armee erklärte sich bereit, zusammen mit den US-Streitkräften den Bau zu koordinieren. Humanitäre Hilfe könne dann nach entsprechender Inspektion durch Israel auf dem Seeweg nach Gaza gelangen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Samstagaben

10. März, 7.22 Uhr: Biden will keine weiteren 30.000 Todesopfer in Gaza zulassen

Es dürfe nicht zugelassen werden, dass als Konsequenz aus dem Vorgehen gegen die Hamas weitere 30.000 Palästinenser sterben, mahnte Joe Biden in einem Interview. Zugleich beschrieb der US-Präsident die Lage der Menschen in Gaza am Samstag als "verzweifelt". Er betonte zwar, die Verteidigung Israels sei "immer noch von entscheidender Bedeutung". Er werde die Seite Israels nie verlassen. Biden übte deutliche Kritik am Vorgehen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74). "Er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft", sagte der 81-Jährige. "Ich glaube, das ist ein großer Fehler."

US-Präsident Joe Biden (81) hat das Vorgehen von Israels Ministerpräsident kritisiert. © Evan Vucci/AP/dpa

10. März, 7.13 Uhr: Hamas hält an Forderungen fest

Seit mehreren Wochen verhandeln Israel und die Hamas in indirekt geführten Gesprächen über eine befristete Waffenruhe. Das Mitglied im Hamas-Politbüro, Badran, sagte zwar dem "Wall Street Journal", man sei zu weiteren Gesprächen bereit. Zugleich aber bekräftigte er die Bedingungen der Hamas. Dazu zähle ein dauerhafter Waffenstillstand, ausreichende Hilfsgüter über sämtliche Grenzübergänge, ein Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens und ein kompletter Rückzug des israelischen Militärs. Der Vermittlervorschlag sah bisher nur eine sechswöchige Waffenruhe und eine erste Phase des Austauschs von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge vor.

9. März, 21.59 Uhr: Tausende demonstrieren in Israel für Geiseln und gegen Regierung

Tausende Menschen haben am Samstagabend in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Die Kundgebung der Geiselfamilien im Zentrum von Tel Aviv stand im Zeichen des Internationalen Frauentages, der weltweit am Vortag begangen worden war. Unter dem Motto "19 Frauen in der Gewalt der Hamas" sprachen Verwandte von weiblichen Geiseln und Opfern der Hamas-Gewalt und eine junge Frau, die im November freigekommen war, zu den Teilnehmern der Kundgebung.

Freunde und Verwandte der israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der militanten Hamas-Gruppe festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung für ihre Freilassung in Tel Aviv, Israel, teil. © Ariel Schalit/AP/dpa

9. März, 21.14 Uhr: Israels Armee will Bau von Schiffsanlegestelle in Gaza koordinieren

Die israelische Armee hat sich bereiterklärt, zusammen mit den US-Streitkräften den Bau einer provisorischen Schiffsanlegestelle an der Mittelmeerküste des Gazastreifens zu koordinieren. Humanitäre Hilfe könne dann nach entsprechender Inspektion durch Israel auf dem Seeweg nach Gaza gelangen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Samstagabend auf einer Pressekonferenz. Die Verteilung der Hilfsgüter würden anschließend internationale Organisationen übernehmen. Der Krieg gegen die islamistische Hamas gehe unabhängig davon bis zur Zerschlagung ihrer militärischen Fähigkeiten weiter, fügte er hinzu. Die US-Regierung hatte am Donnerstag angekündigt, angesichts der humanitären Notlage in Gaza einen temporären Hafen einrichten zu wollen, um Lebensmittel, Wasser und Medikamente in das Kriegsgebiet zu bringen. Bis dieser einsatzfähig ist, werde es etwa 60 Tage dauern, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Freitag.

9. März, 11.49 Uhr: Israels Militär: Dutzende Hamas-Kämpfer in Gaza getötet

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen Dutzende Kämpfer der islamistischen Hamas getötet. In der südlichen Stadt Chan Junis schalteten israelische Truppen in Nahkämpfen und durch Luftschläge 20 Hamas-Milizionäre aus, teilte die Armee am Samstag mit. Bei gezielten Einsätzen seien militärische Einrichtungen des Gegners zerstört und eine nicht näher genannte Zahl von Kämpfern gefangen genommen worden. Im mittleren Gazastreifen töteten israelische Truppen der Mitteilung zufolge mindestens zehn Hamas-Terroristen.

9. März, 8.34 Uhr: Hamas ruft Palästinenser zu Marsch auf den Tempelberg auf

Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat die palästinensische Bevölkerung dazu aufgerufen, im Fastenmonat Ramadan zur Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg zu marschieren. "Erlauben wir es der Besatzungsmacht (Israel) nicht, die Fakten vor Ort zu diktieren", erklärte Hamas-Sprecher Abu Obaida in einem Video, das die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Freitagabend in ihrem Telegram-Kanal veröffentlichten. Der Ramadan ist eine den Muslimen besonders heilige Periode und soll am Sonntag beginnen. Die Al-Aksa-Moschee gilt als drittwichtigstes Heiligtum im Islam.

Ein Blick auf den Felsendom auf dem Jerusalemer Tempelberg. Auf dessen Plateau steht auch die Al-Aksa-Moschee, die als drittwichtigstes Heiligtum im Islam gilt. © Mahmoud Illean/AP/dpa

9. März, 8 Uhr: Fünf Menschen von Gaza-Hilfslieferung erschlagen