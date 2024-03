Israel-Krieg: Gespannte Lage zu Beginn des Ramadans

Kurz vor Beginn des Ramadan geht das Ringen im Gaza-Krieg um eine Feuerpause weiter. Derweil läuft die Hilfe für die Menschen in Gaza übers Meer an.

Seit Sonntag feiern die Muslime weltweit den Fastenmonat Ramadan. © Ameer Al-Mohammedawi/dpa Im Westjordanland und rund um die heiligen Stätten in der Altstadt von Jerusalem wird mit erhöhten Spannungen im Ramadan gerechnet. Nach Einschätzung des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad ist die Hamas bestrebt, die Region während des Fastenmonats "in Brand zu setzen". Im Westjordanland habe Israel nach zahlreichen Warnungen über eine Zunahme der Gewalt seine dort stationierten Sicherheitskräfte verstärkt, berichtete der Sender i24news am Sonntagabend. Am Vorabend des Ramadans seien nicht weniger als 23 Bataillone des israelischen Militärs dort stationiert gewesen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Gaza und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.



10. März, 21.27 Uhr: Von der Leyen: Seekorridor für Gaza unbedingt notwendig

Angesichts der extremen Notlage der Bevölkerung im Gazastreifen erwartet EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (65, CDU) mehr Hilfe auch aus Israel. Das Land komme seiner Pflicht zur Versorgung der Menschen "nur begrenzt" nach und müsse mehr tun, um ziviles Leben zu schützen, sagt sie am Sonntag im ZDF-"heute journal". In dem Küstenstreifen läuft seit Oktober ein israelischer Militäreinsatz gegen die islamistische Hamas - als Reaktion auf ein beispielloses Massaker der Extremisten in Israel. Der nun geplante Seekorridor von Zypern nach Gaza sei unbedingt nötig, "weil wir eine humanitäre Katastrophe zurzeit erleben", sagt von der Leyen weiter. Mit Israel sei dies abgesprochen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (65, CDU). © Cristian Cristel/XinHua/dpa

10. März, 19.03 Uhr: Netanjahu weist Vorwürfe Bidens zurück

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) hat die Vorwürfe von US-Präsident Joe Biden (81) am harten militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen zurückgewiesen. In einem Interview für Bild, Welt TV und "Politico" (Sonntag) sagte er an seinem Amtssitz in Jerusalem: "Wenn der US-Präsident damit meint, dass ich eine Privatpolitik gegen den Wunsch der Mehrheit der Israelis verfolge und das Israels Interessen schadet, dann liegt er in beiden Punkten falsch." In einem Interview des US-Senders MSNBC hatte Biden am Samstag über Netanjahu gesagt: "Er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft."

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74). © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

10. März, 18.24 Uhr: Scholz dringt auf möglichst schnelle Waffenruhe

Bundeskanzler Olaf Scholz (65) dringt im Gaza-Krieg auf einen länger anhaltenden Waffenstillstand. "Am besten schon während des Ramadans", sagte der SPD-Politiker in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. "Ein solcher Waffenstillstand sollte sicherstellen, dass die israelischen Geiseln endlich freigelassen werden und dass endlich mehr humanitäre Hilfe in Gaza ankommt", betonte Scholz. Er sei sich sicher, dass sich die große Mehrheit der Israelis und der Palästinenser Frieden wünsche. Scholz zeigte sich bedrückt darüber, dass sich Musliminnen und Muslime in Deutschland zunehmend Sorgen um den Zusammenhalt machten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD). © Michael Kappeler/dpa

10. März, 15.40 Uhr: Schiff mit Hilfe für die Bevölkerung in Gaza fertig zum Auslaufen

Das Schiff "Open Arms" der gleichnamigen spanischen Hilfsorganisation ist mit Hilfsgütern für den Gazastreifen fertig beladen und kann so bald wie möglich aus dem zyprischen Hafen von Larnaka in See stechen. Es sollte nach Regierungsangaben bis spätestens Sonntagabend starten. Rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel seien geladen, bestätigte ein Sprecher der zyprischen Regierung der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich um eine Probefahrt entlang der Route eines geplanten Hilfskorridors, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der zyprische Präsidenten Nikos Christodoulidis vergangenen Freitag angekündigt hatten.

Hafenmitarbeiter bereiten die Hilfsgüter für den Gazastreifen auf einer Plattform neben dem angedockten Schiff der Hilfsorganisation Open Arms vor. © Petros Karadjias/AP/dpa

10. März, 15.16 Uhr: Israels Polizei nimmt vor Ramadan-Beginn 20 Verdächtige fest

Israels Polizei hat eigenen Angaben zufolge kurz vor Beginn des Ramadan 20 Einwohner aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems festgenommen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, Terrorismus zu unterstützen oder dazu anzustiften, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie seien in den vergangenen zwei Wochen festgenommen worden. Gegen viele der Verdächtigen liefen noch Ermittlungen, gegen einige sei bereits Anklage erhoben worden, hieß es in einer Erklärung der Polizei weiter.

10. März, 14.03 Uhr: Mindestens fünf Tote nach israelischem Angriff im Libanon

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete in der Nacht zu Sonntag, dass bei dem Angriff auf das südlibanesische Dorf Kherbet Selm am Samstagabend mindestens fünf Menschen getötet worden seien. Darunter sollen eine schwangere Frau, ihr Ehemann, ihre zwei Söhne sowie eine weitere nicht näher genannte Person gewesen sein. Mindestens neun weitere Personen wurden den Angaben zufolge verletzt. Der getötete Vater und seine beiden Söhne waren Kämpfer der Hisbollah, wie die proiranische Schiitenorganisation am Sonntagmorgen mitteilte. Als Reaktion auf den tödlichen Angriff erklärte die Miliz, am Morgen Stellungen des israelischen Militärs in Meron im Norden Israels angegriffen zu haben.

10. März, 7.35 Uhr: Geheimdienst warnt vor Eskalation im Ramadan

Die Hamas ist nach Einschätzung des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad derzeit an keiner Waffenruhe interessiert. Vielmehr sei die islamistische Organisation bestrebt, "die (Nahost-)Region im Ramadan in Brand zu setzen", sagte Mossad-Chef David Barnea (58) in einer Erklärung, die das Ministerpräsidentenamt am Samstagabend veröffentlichte. Zugleich bleibe Israel mit den Vermittlern USA, Katar und Ägypten in Verbindung und kooperiere mit ihnen, hieß es. "Wir haben nicht erklärt, dass die Verhandlungen eingestellt wurden", sagte Husam Badran (58), Mitglied des Politbüros der Islamisten-Organisation, am Samstag der US-Zeitung "Wall Street Journal". Der Zeitung zufolge sollen die Gespräche am Sonntag in Kairo fortgesetzt werden.

Mossad-Chef David Barnea (58, r.) wirft der Hamas vor, die (Nahost-)Region im Ramadan in Brand setzen zu wollen. © Kobi Gideon/GPO/dpa

10. März, 7.27 Uhr: USA bereiten Bau provisorischer Hafenanlage vor Gaza vor

Das US-Militär hat damit begonnen, Ausrüstung für den Bau einer provisorischen Schiffsanlegestelle vor der Küste Gazas in die Region zu transportieren. Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am Samstagabend (Ortszeit) auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Am Donnerstag hatten die USA das mit internationalen Partnern geplante Vorhaben angekündigt, um Lebensmittel, Wasser und Medikamente in das Kriegsgebiet zu bringen. Bis die Anlegestelle einsatzfähig ist, werde es etwa 60 Tage dauern. Die israelische Armee erklärte sich bereit, zusammen mit den US-Streitkräften den Bau zu koordinieren. Humanitäre Hilfe könne dann nach entsprechender Inspektion durch Israel auf dem Seeweg nach Gaza gelangen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Samstagaben

10. März, 7.22 Uhr: Biden will keine weiteren 30.000 Todesopfer in Gaza zulassen

Es dürfe nicht zugelassen werden, dass als Konsequenz aus dem Vorgehen gegen die Hamas weitere 30.000 Palästinenser sterben, mahnte Joe Biden in einem Interview. Zugleich beschrieb der US-Präsident die Lage der Menschen in Gaza am Samstag als "verzweifelt". Er betonte zwar, die Verteidigung Israels sei "immer noch von entscheidender Bedeutung". Er werde die Seite Israels nie verlassen. Biden übte deutliche Kritik am Vorgehen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74). "Er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft", sagte der 81-Jährige. "Ich glaube, das ist ein großer Fehler."

US-Präsident Joe Biden (81) hat das Vorgehen von Israels Ministerpräsident kritisiert. © Evan Vucci/AP/dpa

10. März, 7.13 Uhr: Hamas hält an Forderungen fest

Seit mehreren Wochen verhandeln Israel und die Hamas in indirekt geführten Gesprächen über eine befristete Waffenruhe. Das Mitglied im Hamas-Politbüro, Badran, sagte zwar dem "Wall Street Journal", man sei zu weiteren Gesprächen bereit. Zugleich aber bekräftigte er die Bedingungen der Hamas. Dazu zähle ein dauerhafter Waffenstillstand, ausreichende Hilfsgüter über sämtliche Grenzübergänge, ein Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens und ein kompletter Rückzug des israelischen Militärs. Der Vermittlervorschlag sah bisher nur eine sechswöchige Waffenruhe und eine erste Phase des Austauschs von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge vor.