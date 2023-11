Israel-Krieg im Liveticker: Hamas hat angeblich Kontrolle über Gaza verloren

Fortsetzung des Artikels laden

10. November, 13.45 Uhr: Norwegen wirft Israel Verstöße gegen Kriegsvölkerrecht vor

Norwegen positioniert sich zunehmend als Kritiker des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Das Leid in Gaza sei furchtbar und aufwühlend, vor allem das der Kinder, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (63) in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview des norwegischen Rundfunksenders NRK. "Das ist ein Krieg, der nach meiner Auffassung mit einer sehr starken militärischen Logik geführt wird, aber ohne eine klare politische Idee, wie das enden soll", sagte er. Die Angriffe der Hamas am 7. Oktober seien grauenvolle und durch nichts zu rechtfertigende Terrorangriffe gegen Zivilisten gewesen, sagte Støre. Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen. Es sei aber äußerst fraglich, wie das Vorgehen in Gaza Israel auf lange Sicht Sicherheit geben solle. "Die Kinder, die diese Hölle in Gaza überleben, werden in Zukunft nicht versöhnlich eingestellt sein", sagte er.

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (63) wirft Israel Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht vor. © Kay Nietfeld/dpa

10. November, 11.18 Uhr: Proteste für Palästinenser in Teheran

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Hunderte Demonstranten dem Protestaufruf der Palästinenserorganisation Hamas gefolgt. Am Freitag versammelte sich eine Menschenmenge am Palästina-Platz im Stadtzentrum, wie die staatliche Nachrichenagentur Irna berichtete. Videos der Agentur zeigten Teilnehmer der von der Regierung organisierten Proteste. Sie schwenkten die palästinensische und Flaggen der proiranischen Hisbollah-Miliz. Der stellvertretende Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Ali Fadawi (62), lobte den Kampf der islamistischen Hamas gegen den Erzfeind Israel. "Lasst uns Glauben haben, komplett vorbereitet sein und wenn der Befehl zum Einsatz aller Mittel gegen den Feind verkündet wird, am Höhepunkt handeln", sagte der IRGC-Befehlshaber vor Anhängern.

10. November, 10.31 Uhr: Armee soll mehrere Terroristen des Massakers in Israel getötet haben

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge erneut mutmaßliche Terroristen im Gazastreifen getötet. Darunter seien auch am Massaker in Israel beteiligte Personen, teilte das Militär am Freitag mit. Sie seien am Donnerstag getötet worden. In der Nacht auf Freitag attackierten israelische Soldaten den Angaben zufolge außerdem 19 weitere mutmaßliche Terroristen, die demnach einen Angriff auf sie planten. Sie hätten auch mehrere Waffen wie Raketenwerfer getroffen oder beschlagnahmt. Extremistische Palästinenser feuerten am Donnerstag erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels ab. Im Grenzgebiet zum Gazastreifen wurde Raketenalarm ausgelöst.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge mehrere Terroristen im Gazastreifen eliminiert. © Abed Khaled/AP

10. November, 9.20 Uhr: "Nur Zwei-Staaten-Lösung kann Frieden bringen", so Baerbock

Außenministerin Annalena Baerbock (42) hat im Gaza-Krieg an die arabischen Golfstaaten appelliert, an einer gemeinsamem Initiative für eine Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. "Nur eine Rückbesinnung auf das Versprechen eines Lebens Seite an Seite - in zwei Staaten - kann Israelis wie Palästinensern ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde bringen", erklärte die Grünen-Politikerin am Freitag vor der Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien und Israel. Sie fügte an: "In dieser kaum auflösbaren Zerrissenheit ist es zentral, nicht den Weitblick zu verlieren." "Die historische Chance eines Friedens Israels mit seinen arabischen Nachbarn darf nicht kaputt gehen. Denn genau das ist das Ziel der Terroristen", mahnte Baerbock.

10. November, 7.27 Uhr: Biden für mehr Hilfslieferungen in Gazastreifen

US-Präsident Joe Biden (80) hat sich für die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen ausgesprochen. "Vor zwei Tagen waren es 96 Lastwagen mit Hilfsgütern und gestern 106 Lastwagen. Aber wir brauchen mehr, und zwar bald. Unser Ziel sind mindestens 150 pro Tag, jeden Tag", schrieb er in einem längeren Statement am Donnerstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). "Wir tun auch alles in unserer Macht Stehende, um die humanitären Hilfslieferungen und -leistungen zu erhöhen." Biden sagte weiter, es werde "ab heute" zwei humanitäre Passagen geben, die es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Kampfgebieten im Norden des abgesperrten Küstenstreifens zu fliehen.

US-Präsident Joe Biden (80) befürwortet die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen. © Andrew Harnik/AP/dpa

10. November, 7.21 Uhr: Israels Armee greift Ziel in Syrien an - Reaktion auf Drohnenangriff

Als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf ein Schulgebäude in der südisraelischen Stadt Eilat hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Syrien angegriffen. Die Armee habe die Organisation, die den Angriff durchgeführt habe, getroffen, teilte das Militär am Freitag auf X (vormals Twitter) mit. Die Armee mache Syrien "für jede terroristische Aktivität, die von seinem Territorium ausgeht, voll verantwortlich". Am Donnerstag war eine Schule durch eine Drohne beschädigt worden. Die Herkunft der Drohne sowie der Vorfall insgesamt würden überprüft, hatte es zunächst geheißen. Berichte über Verletzte gab es nicht.

10. November, 6.35 Uhr: "Wir müssen die Hamas zerstören", so Netanjahu

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) sagte, Israel wolle nicht versuchen, den Gazastreifen zu erobern, zu regieren oder zu besetzen. "Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft im gesamten Nahen Osten geben. Und dazu muss die Hamas besiegt werden." Er habe keinen Zeitplan festgelegt, "denn es kann mehr Zeit in Anspruch nehmen", sagte Netanjahu. "Wir müssen die Hamas zerstören, nicht nur um unseretwillen, sondern um der Menschen willen. Um der Zivilisation willen, um der Palästinenser und Israelis gleichermaßen willen." Der Gazastreifen müsse entmilitarisiert, entradikalisiert und wiederaufgebaut werden.

10. November, 6.20 Uhr: Palästinenser melden 14 Tote bei israelischem Militäreinsatz in Dschenin

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im Westjordanland wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet. Mehr als 20 weitere seien verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Die israelischen Streitkräfte erklärten, eine Drohne habe während des Einsatzes Terroristen im Flüchtlingsviertel in Dschenin angegriffen. Diese hätten auf die Soldaten geschossen und Sprengsätze geworfen. Mit schwerem Gerät zerstörten die Truppen demnach Dutzende versteckte Sprengsätze. Die Armee meldete zehn getötete Palästinenser. Zudem seien 20 Verdächtige, darunter Mitglieder des Islamischen Dschihad, festgenommen worden. Auch Waffen hätten die Einsatzkräfte entdeckt.

Palästinensischen Angaben zufolge sollen bei einem israelischen Militäreinsatz insgesamt 14 Menschen ums Leben gekommen sein. © Nidal Eshtayeh/XinHua/dpa

10. November, 6.14 Uhr: Israel fängt erstmals Rakete mit neuem Abwehrsystem Arrow 3 ab

Die israelische Streitkräfte setzten ihr neues Raketenabwehrsystem Arrow 3 erstmals erfolgreich ein. Im Bereich des Roten Meeres sei ein auf Israel abgefeuertes Objekt abgefangen worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatten die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen angegeben, Israel mit Raketen angegriffen zu haben. Ob es sich bei dem mit dem System Arrow 3 abgefangenen Flugkörper um eine Rakete der Huthi-Rebellen handelte, war zunächst unklar. "Die Arrow-Rakete hat eine Bedrohung abgefangen, die weit weg vom Staat Israel unterwegs war", sagte Militärsprecher Daniel Hagari (47). "Wir haben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die in unsere Richtung abgeschossen wurde."

9. November, 22.22 Uhr: Video soll Einschlag in al-Walid-Moschee im Gazastreifen zeigen