Israel-Krieg im Liveticker: Israel und Hamas unzufrieden mit Listen der Freizulassenden

Nach der Freilassung von Hamas-Geiseln aus Gaza im Austausch gegen palästinensische Häftlinge, wird eine Verlängerung der Waffenruhe diskutiert.

Tel Aviv/Gaza - Am Sonntag wurden weitere Geiseln der Hamas freigelassen. Im Gegenzug ließ Israel palästinensische Gefangene frei. Nun steht eine Verlängerung der Waffenruhe im Raum, um weitere Menschen zu retten.

Auf diesem von der israelischen Armee zur Verfügung gestellten Foto trifft Emily Hand, ihren Vater. Das Mädchen war am 7. Oktober bei dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel entführt worden. Ihren neunten Geburtstag erlebte sie in Geiselhaft im Gazastreifen. © Uncredited/The Israeli Army/dpa Die Bilder, wie Menschen nach langer Gefangenschaft mit ihren Liebsten wiedervereint wurden, gingen um die Welt. Weitere sollen folgen. Zehn weitere Geiseln pro Tag wolle man durch eine Verlängerung der Waffenruhe zurück nach Israel bringen, erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74). Ähnliche Absichten hat auch die Hamas. Sie erhofft sich ebenso eine Verlängerung der für ursprünglich vier Tage vereinbarte Feuerpause, um weitere ihrer Anhänger aus israelischen Gefängnissen zu holen.

27. November, 16.01 Uhr: Hamas soll Geiseln in Krankenwagen zur Schifa-Klinik gefahren haben

Terroristen der islamistischen Hamas haben nach israelischen Angaben bei dem Überraschungsangriff am 7. Oktober Geiseln mit einem Rettungswagen von Israel aus in das größte Krankenhaus im Gazastreifen gebracht. Zwei Terroristen seien sowohl auf Überwachungskameras des Kibbuz Alumim zu sehen gewesen, als auch auf Kameras im Schifa-Krankenhaus, teilte der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Montag mit. In Verhören hätten sie beschrieben, wie sie zwei thailändische und eine nepalesische Geisel in die Klinik verschleppt hätten. Unklar war zunächst, woher die Terroristen den Krankenwagen hatten. Zudem teilte der Schin Bet nicht mit, wann und wo die beiden festgenommen wurden.

27. November, 15.59 Uhr: UN-Chef begrüßt Feuerpause in Gaza - und fordert Waffenstillstand

UN-Generalsekretär António Guterres (74) hat die Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln in den vergangenen Tagen begrüßt - aber gleichzeitig erneut einen kompletten Waffenstillstand gefordert. Die Gespräche, die zu der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas geführt hätten, müssten weitergehen - "mit einem kompletten humanitären Waffenstillstand als Ergebnis", forderte Guterres am Montag laut Mitteilung. Zudem müssten alle restlichen Geiseln ebenfalls freigelassen werden. In den vier Tagen der Feuerpause hätten die Vereinten Nationen ihre Hilfslieferungen ausbauen und sogar in den zuvor nicht erreichbaren Norden des Gazastreifens bringen können, sagte Guterres weiter. Das reiche aber bei weitem nicht aus. "Die humanitäre Katastrophe in Gaza wird jeden Tag schlimmer."

27. November, 15.56 Uhr: UN-Sicherheitsrat will sich erneut mit Lage in Gaza befassen

Der UN-Sicherheitsrat will sich in dieser Woche noch mindestens zweimal mit dem Gaza-Krieg befassen. Zunächst wollte sich das Gremium am Montag (ab 21.00 Uhr MEZ) auf Bitten Russlands dem Thema widmen, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Für den Mittwoch war eine weitere Sitzung angesetzt, deren Vorsitz der chinesische Außenminister Wang Yi (70) übernehmen wollte. China hat derzeit die monatlich rotierende Präsidentschaft des Sicherheitsrats inne. Bei dem Treffen am Mittwoch wollen sich auch UN-Generalsekretär António Guterres (74) und der UN-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland (71), äußern.

Der Krieg in Nahost soll erneut Thema im UN-Sicherheitsrat werden. © Loey Felipe/XinHua/dpa

27. November, 14 Uhr: Wohl nicht alle Geiseln in Gaza in Händen der Hamas

Die US-Regierung geht davon aus, dass nicht alle der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln von der islamistischen Hamas festgehalten werden. "Wir glauben, dass nicht alle Geiseln in den Händen der Hamas sind", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montagmorgen (Ortszeit) im US-Fernsehen. Es sei davon auszugehen, dass es andere Gruppen gebe, die einige der Geiseln festhalten.

27. November, 13.53 Uhr: Geisel in Gaza konnte zeitweise fliehen und wurde wieder gefasst

Eine von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassene Geisel konnte nach Angaben ihrer Familie während der Geiselhaft zeitweise fliehen, wurde dann aber erneut gefasst. In dem Gebäude, in dem der 25-Jährige festgehalten worden sei, habe es eine Explosion gegeben, und der junge Mann habe entkommen können, erzählte seine Tante am Montag dem israelischen Fernsehsender Kanal B. Er sei dann mehrere Tage im Gazastreifen herumgeirrt und habe versucht, zur Grenze zu kommen. Aber palästinensische Zivilisten hätten ihn gefasst und wieder an die Terroristen übergeben, sagte die Tante. "Er hat versucht, zur Grenze zu kommen, aber ich glaube, weil er keine Mittel hatte zu verstehen, wo er ist, hat er da draußen Probleme gekriegt."

27. November, 13.22 Uhr: Israel und Hamas unzufrieden mit Listen der Freizulassenden

Israel und die islamistische Hamas im Gazastreifen sind laut Medienberichten unzufrieden mit den Namenslisten für einen am Montag geplanten Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen. Ein israelischer Regierungssprecher wollte sich zu den Medienberichten nicht äußern. Ein Vertreter der Hamas im libanesischen Beirut teilte mit, dass Anmerkungen an die katarischen und ägyptischen Vermittler weitergeleitet worden seien. Es wäre die vierte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen freikommen würde. Bisher kamen 58 Geiseln frei, unter ihnen acht deutsche Doppelstaatsbürger. Im Gegenzug für die freigelassenen Geiseln wurden 177 Palästinenser aus der Haft entlassen. Der Sprecher der israelischen Regierung, Eilon Levi, sagte am Montag, es würden noch 184 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Davon seien 14 Ausländer sowie 80 Israelis mit einem Zweitpass.

27. November, 12.18 Uhr: UN-Experten fordern Untersuchung von Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg

Zwei unabhängige UN-Experten haben im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg eine Untersuchung über mögliche Kriegsverbrechen und mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit gefordert. "Unabhängige Ermittler müssen die nötigen Mittel, die Unterstützung und den Zugang erhalten, um rasche, gründliche und unparteiische Untersuchungen von Verbrechen durchzuführen, die von allen Konfliktparteien begangen worden sein sollen", teilten sie am Montag in Genf mit.

Die UN will den Konflikt in Gaza hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen untersuchen. (Symbolbild) © Adel Hana/AP/dpa

27. November, 11.27 Uhr: Zu wenig Nahrung und Brennstoff zum Kochen im Gazastreifen

Weitere Hilfslieferungen haben Menschen im Gazastreifen erreicht. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA sind am Sonntag unter anderem 1 062 Tonnen verzehrfertige Lebensmittel an vier Unterkünften des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) im abgeriegelten Küstenstreifen eingetroffen. Außerdem seien weitere Zelte, Decken, Trinkwasser und medizinische Hilfslieferungen geliefert worden, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Die Lieferungen decken nach Angaben des UN-Nothilfebüros nur einen minimalen Bedarf. Die Lebensmittelversorgung gestalte sich weiterhin schwierig. Vielen Menschen fehle es noch immer an Nahrung und Brennstoff zum Kochen. Insbesondere der Norden des Gazastreifen sei betroffen. Viehbestände seien aufgrund von Futter- und Wasserknappheit bedroht. "Überall im Gazastreifen schlachten Bauern ihre Tiere, weil sie dringend Nahrung benötigen und es ihnen an Futter mangelt, um die Tiere am Leben zu erhalten", so OCHA.

27. November, 11.05 Uhr: Israelis nach Hamas-Geiselhaft: Keine Misshandlungen, wenig Essen

Israelische Geiseln sind nach Angaben ihrer Angehörigen während ihrer Gefangenschaft bei der islamistischen Hamas im Gazastreifen nicht misshandelt worden. "Es ist sehr tröstlich, das zu wissen", sagte Osnat Meiri, ein Cousin der freigelassenen Geisel Keren Munder, der israelischen Zeitung "Yedioth Achronot" (Montag). Keren war gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn Ohad und der Großmutter Ruti bei dem blutigen Hamas-Überfall am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden. Am Freitag waren sie im Rahmen des Austausches israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge freigekommen. Aber man wisse natürlich nicht, ob alle in den Küstenstreifen verschleppten Geiseln unter denselben Bedingungen festgehalten würden, fügte Meiri hinzu. Die Bedingungen der Geiselhaft wurden als hart beschrieben. Die Menschen hätten sich selbst Essen zubereitet, schrieb die Zeitung weiter. "Es gab aber auch Tage, an denen es nichts zu essen gab, und manchmal mussten die Verschleppten eineinhalb Stunden warten, bis sie zur Toilette durften", zitierte die Zeitung am Montag Merav Raviv, eine Angehörige der Familie Munder.

27. November, 8.37 Uhr: Israel erhält Liste: Weitere Geiseln sollen freikommen

Israel hat eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die demnach an diesem Montag freikommen sollen. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am frühen Morgen mit. Die über Nacht eingegangene Liste werde überprüft. Wie viele Geiseln am vorerst letzten Tag der vereinbarten viertägigen Feuerpause im Gazastreifen freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um elf Menschen handeln.