Israel-Krieg im Liveticker: Israel zerstört eines der Verstecke von Hamas-Führer Sinwar

20. Dezember, 17.57 Uhr: Netanjahu knallhart: "Wir setzen den Krieg bis zum Ende fort"

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74) hat einem baldigen Ende der Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eine Absage erteilt. "Wir setzen den Krieg bis zum Ende fort. Er wird weitergehen, bis die Hamas beseitigt ist - bis zum Sieg", sagte Netanjahu am Mittwoch in einer Videobotschaft. "Wer glaubt, dass wir aufhören werden, ist fernab jeder Realität." Israel werde nicht aufgeben, bis alle Ziele erreicht seien. Diese seien "die Eliminierung der Hamas, die Freilassung unserer Geiseln und die Beseitigung der Bedrohung aus dem Gazastreifen". Dabei betonte Netanjahu erneut, dass alle Hamas-Terroristen, "vom ersten bis zum letzten, dem Tod geweiht" seien. Dabei greife Israel die Hamas sowie ihre Komplizen "in nah und fern" an. Sie hätten nur zwei Möglichkeiten: "Ergeben oder sterben", sagte Netanjahu weiter.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74). © Menahem Kahana/POOL AFP/AP/dpa

20. Dezember, 17.19 Uhr: Deutsch-Israeli bei Kämpfen im Gazastreifen getötet

Ein israelischer Soldat, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist bei Kämpfen im Gazastreifen getötet worden. "Wir wurden von den israelischen Streitkräften (IDF) informiert, dass leider ein deutscher Staatsangehöriger unter den Opfern der Kämpfe in Gaza ist", hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt. Die Botschaft in Tel Aviv stehe mit den Angehörigen in Kontakt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Israelischen Medienberichten zufolge war der 20-Jährige am vergangenen Donnerstag bei Kämpfen im Süden des Gazastreifens schwer am Kopf verletzt worden. Er starb den Angaben nach wenige Tage später in einem israelischen Krankenhaus.

20. Dezember, 15.36 Uhr: Israel bombardiert erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon

Die israelische Luftwaffe hat am Mittwoch nach Angaben der Armee erneut Stellungen der Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon bombardiert. Es seien "Terror-Infrastruktur" sowie militärische Einrichtungen der Hisbollah getroffen worden. Anders als sonst üblich betonte die Armee, Israel sei zuvor nicht vom Libanon aus unter Beschuss genommen worden. Warum die Luftwaffe dennoch im Einsatz war, erklärte die Armee auf Nachfrage nicht. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es hingegen, die Hisbollahmiliz habe mehrere Geschosse auf Israel abgefeuert. Auch die Hisbollah betonte, sie habe israelische Soldaten bei dem Grenzort Metulla beschossen. Über Opfer auf beiden Seiten der Grenze wurde zunächst nichts bekannt.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge nach Raketenbeschuss Ziele im Nachbarland Libanon angegriffen. © Ali Hashisho/XinHua/dpa

20. Dezember, 14.27 Uhr: Aus Zypern sollen Hilfslieferungen an Gaza starten

In den kommenden Tagen sollen Hilfslieferungen per Schiff von Zypern aus für die Bevölkerung im Gazastreifen aufgenommen werden. Das erklärten die Außenminister Israels und Zyperns, Eli Cohen (51) und Konstantinos Kombos (47), nach einem Treffen am Mittwoch in Larnaka. Die Lieferungen würden den Menschen in Gaza, die unter der Hamas litten, helfen, erklärte Cohen. "In den nächsten zwei Tagen werden alle Einzelheiten geklärt sein", sagte er laut zyprischem Rundfunk (RIK). Im Anschluss an das Treffen wurde mit einer umfangreichen Inspektion des Hafens von Larnaka begonnen, an der auch israelische Sicherheitsexperten teilnahmen. Über die Einrichtung eines Hilfskorridors hatten Zypern, Israel und auch Ägypten bereits seit Wochen diskutiert.

20. Dezember, 13.25 Uhr: Israel hat laut Hamas-Behörde Spitalchef durch Folter zu Lügen gezwungen

Die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen kontrollierte Gesundheitsbehörde hat Israel vorgeworfen, einen Krankenhausdirektor durch Folter zu Lügen über die Hamas gezwungen zu haben. Der Leiter des Krankenhauses Kamal Adwan in Dschabalia im Norden des Küstenstreifens, Ahmed Kahalot, sei von Israelis eingeschüchtert und durch "Schläge und Folter" dazu gebracht worden, die "Darstellung der Besatzung" zu erzählen, stand in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde vom Mittwoch. Mit "Besatzung" meint die Hamas Israel. Die israelische Armee hatte am Dienstag ein Video veröffentlicht, in dem ein als Krankenhausdirektor bezeichneter Mann die Nutzung seines Spitals im Gazastreifen durch die islamistische Hamas einräumt. Israel hat der Hamas wiederholt vorgeworfen, Krankenhäuser als Basis für Terror-Aktivitäten zu missbrauchen. Die Hamas bestreitet das.

20. Dezember, 13.13 Uhr: Versuchte Autoattacke bei Hebron - Angreifer erschossen

Israelische Soldaten haben dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge einen 27 Jahre alten Mann in der Nähe von Hebron im Westjordanland getötet. Die israelische Armee teilte am Mittwoch mit, der Fahrer eines Autos sei nach einem Rammangriff an einer Kreuzung "neutralisiert" worden. Wen oder was der mutmaßliche Angreifer mit seinem Auto rammen wollte, teilte die Armee nicht mit. Israelische Medien meldeten, der Mann habe versucht, israelische Soldaten anzufahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach Angaben der Armee niemand.

20. Dezember, 11.36 Uhr: Hamas-Führer zu Gesprächen in Ägypten eingetroffen

Der Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, ist zu Gesprächen in Ägypten eingetroffen. Eine Delegation der Hamas sei am Mittwochmorgen am Flughafen Kairo angekommen, hieß es aus Flughafenkreisen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um eine mögliche Waffenruhe für den Gazastreifen sowie die Freilassung von Geiseln gehen. Israel hat Berichten zufolge, einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Hanija ist eine der wichtigsten Führungsfiguren der Hamas. Er hält sich seit einigen Jahren nicht im Gazastreifen, sondern in Katar auf. Die Hamas bestätigte auf Telegram den Besuch in Ägypten.

20. Dezember, 11 Uhr: Anders als gedacht - wichtiger Hamas-Führer hat noch Beine

Nach sieben israelischen Tötungsversuchen gingen die meisten Israelis bislang davon aus, dass der Hamas-Kommandeur, Mohammed Deif, mehrere Körperteile verloren hat. Das scheint Berichten zufolge aber ein langjähriger Irrtum zu sein. Die Armee habe ein Video gefunden, das Mohammed Deif mit beiden Beinen und Armen zeige, meldete das israelische Armeeradio am Mittwoch. Bislang wurde angenommen, dass der Kommandeur der sogenannten Kassam-Brigaden beide Beine sowie einen Arm bei israelischen Angriffen vor mehr als einem Jahrzehnt verloren hat und dass er teilweise gelähmt ist. "Deif kann alleine gehen und braucht keinen Rollstuhl. Er scheint auch in der Lage zu sein, beide Arme zu benutzen", hieß es in einem Bericht de israelischen Zeitung "Maariv". Dies stehe "im völligen Widerspruch zu den detaillierten Einschätzungen des israelischen Geheimdienstes über seine körperliche Verfassung aus den letzten Jahren". Die Zeitung sprach von "Versäumnissen der israelischen Geheimdienste". Nach Angaben des Armeeradios war diesen aber bereits seit Jahren bekannt, dass der Hamas-Kommandeur in deutlich besserer Verfassung ist als allgemein bekannt. Israels Armee wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Berichten äußern.

20. Dezember, 10.53 Uhr: Telekommunikationsdienste im Gazastreifen erneut ausgefallen

Im umkämpften Gazastreifen sind die Telekommunikationsdienste nach Angaben des Anbieters Paltel wieder einmal ausgefallen. Alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der "anhaltenden Aggression" vollständig eingestellt worden, schrieb das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen am Mittwoch auf Facebook. Auch die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte am Mittwoch auf der Plattform X, den erneuten Zusammenbruch der Konnektivität im Gazastreifen. "Der Vorfall betrifft Gebiete im Süden, in denen die Telekommunikation in den letzten Tagen teilweise wiederhergestellt wurde." Paltel hatte am Sonntag angekündigt, die Telekommunikationsdienste in den südlichen und zentralen Gebieten des Gazastreifens nach einem mehrtägigem Ausfall wiederherzustellen. NetBlocks zufolge sind andere Gebiete seit dem vorherigen Ausfall der Dienste am vergangenen Donnerstag "weiterhin offline".

20. Dezember, 10.50 Uhr: Hunderttausenden im Gazastreifen fehlt laut Unicef Wasser

Hunderttausenden vertriebenen Menschen im Gazastreifen fehlt es nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef an Wasser. Kindern stünden im pro Tag nur 1,5 bis 2 Liter Wasser zur Verfügung, teilte Unicef am Mittwoch mit. Nach humanitären Standards liege das Minimum in solchen Notsituationen für Trinken, Waschen und Kochen bei 15 Litern. Zum Überleben seien mindestens drei Liter notwendig. Die Wasser- und Hygienesituation im Grenzort Rafah, wo Hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht haben, sei in einem extrem kritischen Zustand, berichtete das Kinderhilfswerk.

20. Dezember, 10.47 Uhr: Politischer Flügel der Hamas für Ende des Gaza-Kriegs

Nach mehr als zwei Monaten Krieg im Gazastreifen zeichnen sich innerhalb der Führung der islamistischen Hamas einem Medienbericht zufolge zunehmend Differenzen über den weiteren Kurs ab. Während sich der militärische Arm der Hamas unter Führung von Jihia Sinwar weiter Kämpfe mit Israels Armee liefert, sprechen Vertreter des politischen Arms der Hamas nach einem Bericht des "Wall Steet Journal" über ein Ende des Krieges sowie mit palästinensischen Rivalen über die Zeit danach. "Wir wollen, dass der Krieg beendet wird", sagte Husam Badran, Mitglied des Politbüros der Hamas, der Zeitung in Doha. "Wir kämpfen nicht nur, weil wir kämpfen wollen. Wir sind keine Anhänger eines Nullsummenspiels", sagte Badran der Zeitung am Rande der katarischen Hauptstadt. Während die dort ansässige politische Führung der Hamas nun mit ihren palästinensischen Rivalen Gespräche darüber führe, wie der Gazastreifen und das besetzte Westjordanland nach dem Ende des Krieges regiert werden sollen, führt der militante Arm unter Sinwar in Gaza weiter Krieg. Solche Verhandlungen drohten zu einem Konflikt mit Sinwars militanten Flügel zu werden, hieß es.

Während sich die Hamas im Gazastreifen weiter heftige Kämpfe mit der israelischen Armee liefert, denkt die politische Führung der Islamisten über die Zeit danach nach. Ein ranghohes Mitglied des Politbüros meldet sich nun mit brisanten Äußerungen zu Wort. © Mohamed Omar/EPA/dpa

20. Dezember, 10.45 Uhr: Menschen in Gaza muss Zugang zu Hilfe ermöglicht werden, so Rotes Kreuz

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat die Bemühungen um eine neue Kampfpause im Gaza-Krieg begrüßt. "Wir würden jede Vereinbarung begrüßen, die den im Gazastreifen leidenden Menschen eine Atempause verschafft", sagte IKRK-Koordinator Stephen Ryan dem US-Sender CNN am Mittwoch. Dies gelte auch für jede Abmachung, die es den Menschen in Israel ermögliche, sicher in ihre Häuser zurückzukehren. Solange die Kämpfe in Gebieten andauerten, in denen sich Zivilisten befänden, sei es dem Roten Kreuz nicht möglich, die Hilfe dorthin zu bringen. Es gehe nicht darum, einfach mehr Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze zu fahren. "Es müssen auch Bedingungen geschaffen werden, die es Organisationen wie dem IKRK ermöglichen, unsere Arbeit zu tun", sagte Ryan, der sich derzeit im südlichen Gazastreifen befindet. "Die Menschen müssen Zugang zu Hilfe haben, wo immer sie auch ist. Und wir müssen in der Lage sein, diese Menschen zu erreichen, wo immer sie sich auch im Gazastreifen befinden".