Israel-Krieg im Liveticker: Scholz telefoniert erneut mit Netanjahu

Eine Waffenruhe mit den Hamas lehnt Israel angesichts vieler toter Zivilisten ab und zieht einen Vergleich zum Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg.

Israel - Der Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas verschärft sich. Bei einem Großangriff der Israelis auf Dschabalia gibt es viele Tote - darunter Terroristen, aber auch Zivilisten.

Die israelische Armee bombardierte das größte von acht Flüchtlingslagern im Gazastreifen. © Fadi Wael Alwhidi/dpa Nach Angaben des Militärs wurden rund 50 Terroristen getötet, darunter auch Hamas-Kommandeur Ibrahim Biar, ein Drahtzieher des Massakers der islamistischen Hamas in Israel vom 7. Oktober. Laut einem Arzt des Kamal-Adwan-Krankenhauses kamen mindestens 35 Menschen bei dem Angriff ums Leben, darunter auch Kinder und Frauen, 200 wurden in eine Klinik eingeliefert. Auf zivile Opfer des Angriffs auf das Camp angesprochen, sagte ein Sprecher der israelischen Armee dem Sender CNN: "Das ist die Tragödie des Krieges." Israel Krieg Israel schickt Panzer in den Gazastreifen: Hat die Bodenoffensive nun begonnen? Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen könnte nach Angaben des Ägyptischen Roten Halbmondes am Mittwoch geöffnet werden, um verwundete Palästinenser zur Behandlung nach Ägypten zu lassen. Das teilte der Generalsekretär des Roten Halbmonds im Nord-Sinai, Raed Abdel Nasser, mit. Alle aktuellen Entwicklungen zum Angriff auf Israel findet Ihr hier im TAG24-Liveticker. Ältere Nachrichten zum aktuellen Nahost-Konflikt findet Ihr hier.

1. November, 21.14 Uhr: Baerbock verteidigt deutsche Enthaltung bei Gaza-Resolution

Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung erneut gegen Kritik verteidigt. Deutschland falle die besondere Rolle zu, die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region wie Ägypten oder Jordanien offen zu halten, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Was, nun...?". Deutschland habe durch Gespräche mit anderen Ländern erreicht, dass der Text nicht einseitig Israel verurteile. Zuvor hatten unter anderem der israelische Botschafter in Deutschland und der Zentralrat der Juden die Enthaltung kritisiert und die Bundesrepublik aufgefordert, Israel bei den Vereinten Nationen klar den Rücken zu stärken.

Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne). © Bernd von Jutrczenka/dpa

1. November, 20.46 Uhr: Papst fordert Israel und Palästinenser zu Zwei-Staaten-Lösung auf

Papst Franziskus (86) hat mehr als drei Wochen nach Beginn des neue Gaza-Kriegs Israel und Palästinenser zu einer Lösung am Verhandlungstisch aufgefordert. "Jeder Krieg ist eine Niederlage. Mit Krieg wird nichts gelöst. Nichts. Alles wird mit Frieden, mit Dialog gewonnen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend in einem Interview des italienischen Fernsehsenders Rai. Der 86-Jährige warb mit Nachdruck für eine Zwei-Staaten-Lösung - also jeweils einen Staat für Israel und für Palästinenser. Dieser Ansatz wird von vielen Seiten befürwortet, kommt aber trotz aller internationaler Appelle seit Jahrzehnten nicht voran. "Im Krieg provoziert eine Ohrfeige die andere. Eine starke und dann noch eine stärkere, und so geht es weiter", sagte Franziskus. Es gehe jedoch um "zwei Völker, die miteinander zusammenleben müssen". Dafür gebe es eine "kluge Lösung": "Zwei Völker, zwei Staaten. Das Osloer Abkommen: zwei gut begrenzte Staaten und Jerusalem mit einem besonderen Status."

Papst Franziskus (86). © Alessandra Tarantino/AP

1. November, 20.01 Uhr: Israels Armee: Zahl getöteter Zivilisten in Dschabalia noch unbekannt

Israels Armee kann eigener Darstellung noch nicht sagen, wie viele Zivilisten bei ihren Angriffen im Flüchtlingslager Dschabalia getötet wurden. Die im Gazastreifen herrschende Hamas verschanze sich dort absichtlich hinter ziviler Infrastruktur, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Mittwoch vor Journalisten. "Sie wollen dieses Bild der Zerstörung." Hagari sprach von einem Dilemma für die Armee. Einerseits wisse sie, dass sich in der Gegend noch immer Zivilisten aufhielten - obwohl das Gebiet aufgrund der Präsenz der Hamas als "rote Zone" ausgewiesen sei. Zugleich sei die Aktivität der Hamas in dem Flüchtlingslager für die israelische Armee eine Bedrohung, auf die sie reagieren müsse.

Ein israelischer Apache-Hubschrauber feuert vom Süden Israels aus gesehen Leuchtraketen über dem Gazastreifen ab. © Ariel Schalit/AP/dpa

1. November, 19.58 Uhr: US-Außenminister Blinken reist am Freitag erneut nach Israel

US-Außenminister Antony Blinken (61) will noch in dieser Woche erneut Israel besuchen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, kündigte am Mittwoch in Washington an, Blinken werde am Freitag nach Israel und Jordanien reisen. Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) und anderen Vertretern der israelischen Regierung zusammenkommen, um sich über deren militärische Pläne und Ziele zu informieren.

1. November, 19.48 Uhr: Israels Militär tötet Hamas-Kommandeur im Gazastreifen

Israel hat nach eigenen Angaben den Chef der Panzerabwehrraketen-Einheit der Hamas im Gazastreifen getötet. Der hochrangige Kommandeur der in dem abgeriegelten Küstenstreifen herrschenden islamistischen Hamas sei bei einem Angriff eines Kampfflugzeuges getötet worden, teilte Israels Militär am Mittwoch mit. Die israelische Armee veröffentlichte dazu ein Video, das die Explosion eines Gebäudes aus der Luft zeigte. Mohammed Asar sei für alle Panzerabwehrraketen-Einheiten der Hamas im gesamten Gazastreifen zuständig gewesen. Die durch ihn in Auftrag gegebenen Einsätze zielten auf israelische Zivilisten sowie Soldaten.

1. November, 19.37 Uhr: Scholz telefoniert erneut mit Netanjahu

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) die Bedeutung des Schutzes von Zivilisten und der humanitären Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen betont. Zugleich habe er die "unverbrüchliche Solidarität Deutschlands mit Israel" versichert, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch mit. Netanjahu habe den Kanzler über die aktuelle Lage in Israel nach den Terrorangriffen der Hamas sowie über das weitere Vorgehen der israelischen Armee gegen die Islamistenorganisation im Gazastreifen informiert, erklärte Hebestreit weiter. Scholz begrüßte demnach, dass nun erstmals Verletzte über den Grenzübergang Rafah zur Behandlung nach Ägypten gebracht wurden. Die Bundesregierung leiste humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza und in der Region, die auch den Verletzten aus dem Gazastreifen zugute komme, hieß es in der Mitteilung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD). © Michael Kappeler/dpa

1. November, 18.44 Uhr: James Cleverly entsetzt über Video: Hamas will Angriffe wiederholen

Großbritanniens Außenminister James Cleverly hat sich entsetzt über die Ankündigung der Hamas gezeigt, Massaker wie am 7. Oktober wiederholen zu wollen. "Wie kann es Frieden geben, wenn die Hamas sich der Ausrottung Israels verschrieben hat?", schrieb Cleverly am Mittwoch auf der Plattform X. Er veröffentlichte dazu ein Video des Sprechers der Hamas, Ghazi Hamad, in dem er unter anderem davon sprach, das Land Israel "beseitigen" zu wollen. "Alles, was wir tun, ist gerechtfertigt." Das Massaker vom 7. Oktober sei nur das erste Mal gewesen und es werde weitere Male geben, kündigte Hamad darin an. "Wir müssen Israel eine Lektion erteilen, und das werden wir immer wieder tun." Das Interview wurde am 24. Oktober auf dem libanesischen Sender LBC TV gezeigt und vom Middle East Media Research Institut (MEMRI) mit Sitz in Washington in den sozialen Medien verbreitet. Hamid sagte in dem Interview weiter, die Palästinenser seien die Opfer der israelischen Besatzung und bereit den Preis für ihren Kampf dagegen zu bezahlen. "Wir sind stolz darauf, Märtyrer zu opfern."

1. November, 18.11 Uhr: Deutsche unter Ausländern, die Gazastreifen verlassen durften

Unter den Ausländern, die am Mittwoch aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen konnten, sind auch deutsche Staatsbürger. Wie das Auswärtige Amt auf der Plattform X mitteilte, handelt es sich um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Sie wurden am Grenzübergang Rafah von einem Team der Botschaft Kairo in Empfang genommen.

1. November, 17.58 Uhr: Israelischer Befehlshaber. "Stehen vor den Toren von Gaza-Stadt"

Die israelische Armee kommt nach Angaben eines ranghohen Kommandeurs bei ihren Bodenangriffen im Gazastreifen voran. "Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt", sagte der Befehlshaber der 162. Division, Itzik Cohen, am Mittwoch in einem Pressestatement. Die Soldaten seiner Einheit befänden sich mitten im Einsatz und seien tief in den Gazastreifen vorgedrungen. Gaza-Stadt ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas eingeläutet. Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus. Die genauen Standorte der Truppen sind allerdings nicht bekannt. Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden aufgerufen.

1. November, 16.34 Uhr: Ausländische Staatsangehörige verlassen Gazastreifen nach Ägypten

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hat eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überquert und den Gazastreifen verlassen. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Einreise von 285 Personen am Mittwoch.