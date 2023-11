Israel-Krieg im Liveticker: Weitere Hamas-Geiseln sollen heute freikommen

Nach der Freilassung einer zweiten Gruppe von Hamas-Geiseln aus Gaza im Austausch gegen palästinensische Häftlinge sollen am Sonntag weitere Geiseln freikommen.

Tel Aviv/Gaza - Nach der Freilassung einer zweiten Gruppe von Geiseln der islamistischen Hamas im Austausch gegen palästinensische Häftlinge sollen an diesem Sonntag weitere Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen.

Menschen nehmen an einer Solidaritätskundgebung für die von der islamistischen Terror-Organisation Hamas entführten Geiseln in Tel Aviv teil. © Leo Correa/AP/dpa Man habe eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die am Sonntag freikommen sollen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanjahu (74), am frühen Morgen mit. Um wie viele Geiseln es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Das Rote Kreuz hatte am Vorabend 13 Israelis und vier thailändische Staatsbürger aus dem Gazastreifen ins benachbarte Ägypten gebracht. Israel Krieg Israel-Krieg im Liveticker: Zweite Gruppe von Geiseln ans Rote Kreuz übergeben! Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Israel findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

26. November, 8.44 Uhr: Am Sonntag sollen weitere Gaza-Geiseln freikommen

Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "Ynet" am Sonntagmorgen unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, hat die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vorgelegt, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es. Jetzt befinden sich noch rund 200 Geiseln in den Händen der Hamas.

26. November, 8.07 Uhr: Steinmeier in Israel erwartet

Unterdessen werden am Sonntag die beiden höchsten Repräsentanten des deutschen Staates - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (55, SPD) - zu einem Solidaritätsbesuch in Israel erwartet.



26. November, 7.56 Uhr: Katar: Hoffen auf Verlängerung der Feuerpause

Das Golfemirat Katar hofft, die Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas über die vereinbarten vier Tage hinaus verlängern zu können. Das sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, dem US-Sender CNN, wie dieser in der Nacht zum Sonntag berichtete. Auf Vermittlung Katars hin hatte die Hamas am Vortag eine zweite Gruppe an Geiseln, darunter vier deutsche Doppelstaatler, im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freigelassen. Eine erste Gruppe an Geiseln war am Freitag freigekommen. Katar vermittelt seit Beginn in dem Konflikt.

Die Kampfpause zwischen Israel und der Hamas soll gemäß einer Vereinbarung mindestens bis Montag dauern.



Palästinensische Gebiete, Deir al Balah: Während der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas besuchen Palästinenser den Strand. © Hatem Moussa/AP/dpa

26. November, 7.45 Uhr: Israel erhält Liste: Weitere Geiseln sollen freikommen

Israel hat eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die demnach an diesem Sonntag freikommen sollen. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanjahu (74), am frühen Morgen mit. Sicherheitsbeamte würden die Liste überprüfen. Die Information sei im Auftrag des für die Geiseln und Vermissten zuständigen Brigadegenerals Gal Hirsch den Familien der Geiseln überbracht worden, hieß es weiter. Wie viele Geiseln am Sonntag freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt.

26. November, 7.38 Uhr: Jubelfeiern für aus Israels Gefängnissen entlassene Palästinenser

Die aus israelischen Gefängnissen entlassenen 39 Palästinenser sind einem Medienbericht zufolge bei ihrer Rückkehr ins Westjordanland und Ost-Jerusalem mit Jubel begrüßt worden. Auf einem von der Zeitung "The Times of Israel" in der Nacht zum Sonntag verlinkten Video sind skandierende Menschenmengen und darunter hochgehaltene grüne Fahnen der islamistischen Hamas zu sehen. Palästinensischen Medien zufolge handelt es sich bei den Freigelassenen um sechs Frauen sowie 33 männliche Jugendliche unter 19 Jahren.

Die freigelassenen Häftlingen seien alle wegen terroristischer Straftaten verurteilt oder angeklagt worden, erklärte in der Nacht zum Sonntag der israelische Armeesprecher Doron Spielman. Dass sich die Freigelassenen unter den Fahnen der Hamas feiern ließen, zeige, um was für Menschen es sich handele. "Es ist eine Schande, dass wir sie freilassen", sagte der Armeesprecher.

26. November, 7.32 Uhr: Irisches Mädchen von Hamas freigelassen

Nach 50 Tagen Gefangenschaft im Gazastreifen ist auch ein zunächst für tot gehaltenes, neunjähriges irisches Mädchen von der Terrororganisation Hamas frei gelassen worden. "Emily ist zu uns zurückgekommen!", schrieb ihre Familie in einer Mitteilung der Zentrale des Forums von Geiseln und Vermissten am späten Samstagabend. "Wir finden keine Worte, um unsere Gefühle nach 50 schwierigen und komplizierten Tagen zu beschreiben. Wir sind überglücklich, Emily wieder in die Arme schließen zu können." Mehr dazu lest Ihr bei TAG24: Hamas lässt tot geglaubte Geisel frei: Emily (9) war 50 Tage in Gefangenschaft in Gaza.

26. November, 7.30 Uhr: 39 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen

Die israelische Gefängnisbehörde hat nach palästinensischen Angaben am Samstagabend als Teil eines Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas 39 Palästinenser entlassen. Sie seien in Ost-Jerusalem sowie im Westjordanland von ihren Familien empfangen worden, berichteten palästinensische Medien. Demnach handelte es sich um sechs Frauen sowie 33 männliche Jugendliche unter 19 Jahren.

26. November, 7.24 Uhr: Erneut vier Deutsche unter den freigelassenen Geiseln

Unter den am Samstag von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaatler. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) in der Nacht zum Sonntag auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne). © Kay Nietfeld/dpa

26. November, 7.15 Uhr: Biden telefonierte wegen Verzögerung bei Geiselabkommen mit Katar

US-Präsident Joe Biden hat sich persönlich eingeschaltet, um sich für die zwischenzeitlich blockierte Freilassung von Geiseln im Gazastreifen einzusetzen. Der 81-Jährige telefonierte deswegen am Samstag mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und dem katarischen Premier- und Außenminister, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, wie eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung auf Anfrage mitteilte. In dem Gespräch sei es um mögliche Verzögerungen bei der Umsetzung des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas gegangen - und "um Mechanismen, diese zu beseitigen".

Nach dem Telefonat hätten hochrangige Regierungsbeamte engen Kontakt zu den Israelis, Katarern und Ägyptern gehalten, "um die Hürden für die Umsetzung zu überwinden", hieß es weiter.

26. November, 7 Uhr: Zweite Gruppe von Geiseln aus Gaza freigelassen