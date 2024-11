Israel-Krieg: Netanjahu wendet sich an iranisches Volk

Der 25-Jährige sei in dem Dorf Al Akaba nahe der Stadt Tubas im Norden des Palästinensergebiets getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Israels Außenminister hat eine Gerichtsentscheidung in Berlin, die umstrittene propalästinensische Parole "From the river to the sea, Palestine wil be free" als Terror-Kennzeichen einzustufen, gelobt.

"Ich begrüße die Entscheidung des Berliner Landgerichts", schrieb Gideon Saar (57) auf der Plattform X. "Der neue Antisemitismus, der auf der Leugnung des Existenzrechts des jüdischen Staates beruht, muss entwurzelt werden!".

Die umstrittene Parole hatte am Freitag in einem Berliner Prozess erstmals zu einem Schuldspruch wegen Verwendens von Kennzeichen terroristischer Organisationen geführt. Die Parole stelle ein Kennzeichen der Hamas dar, argumentierte die Vorsitzende Richterin. Das Landgericht verhängte eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 10 Euro (1300 Euro) gegen die angeklagte 42-Jährige. Der Verteidiger kündigte Revision an.