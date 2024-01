Israel-Krieg: UN-Mitarbeiter am Hamas-Massaker in Israel beteiligt?

Fortsetzung des Artikels laden

16. Januar, 17.16 Uhr: Bericht: Tunnelnetz unter Gazastreifen wohl länger als vermutet

Das Tunnelnetz der islamistischen Hamas im Gazastreifen ist laut einem US-Medienbericht womöglich länger als bislang von Israel angenommen. Es sei schätzungsweise rund 560 bis 720 Kilometer lang, meldete die New York Times unter Berufung auf hochrangige israelische Verteidigungsbeamte am Dienstag. Noch im Dezember gingen israelische Schätzungen dem Bericht zufolge davon aus, dass das Tunnelsystem unter dem Palästinensergebiet rund 400 Kilometer lang ist. Umfang, Tiefe und Qualität der Tunnel hätten israelische Soldaten und Regierungsvertreter überrascht, hieß es in dem Bericht weiter. Es gebe zudem rund 5700 separate Schächte, die zu den unterirdischen Gängen führten. Demnach könnten sich allein unterhalb der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens rund 240 Kilometer Tunnel befinden. Israels Armee soll demnach im Gazastreifen Dokumente wie Karten gefunden haben, mit deren Hilfe sie die Tunnel und ihre Eingänge ausfindig machen soll.

Das Tunnelnetz der Islamisten - umgangssprachlich auch "Gaza-Metro" genannt - stellt eine enorme Herausforderung für die israelischen Streitkräfte dar. © Ohad Zwigenberg/AP

16. Januar, 15.52 Uhr: Armee: Israel greift erneut Ziele im Süden vom Libanon an

Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Südlibanon bombardiert. Die israelischen Streitkräfte führten kombinierte Luft- und Artillerieschläge gegen "Terrorziele" der Schiiten-Miliz Hisbollah in Wadi Saluki aus, wie die Armee am Dienstag mitteilte.

Dabei seien Dutzende Hisbollah-Posten, Militäranlagen und Waffenlager angegriffen worden, hieß es weiter. Die Schiiten-Miliz würde das waldreiche Gebiet unmittelbar an der israelischen Grenze nutzen, um dort militärische Stellungen zu verbergen. Von diesen aus greife sie israelische Zivilisten und Soldaten in Nordisrael an, teilte die Armee weiter mit. Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge flogen israelische Kampfjets 15 Angriffe auf Ziele im Südlibanon. Getroffen worden seien nicht nur Wadi Saluki, wo die Hisbollah Stellungen habe, sondern auch die Dörfer Hula und Aita al-Schaab. Angaben über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die meisten Bewohner hatten die Gebiete verlassen.

16. Januar, 15.08 Uhr: EU setzt Hamas-Anführer Jihia al-Sinwar auf Terrorliste

Die EU hat den Hamas-Chef im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, auf ihre Terrorliste gesetzt. Die Entscheidung sei Teil der Reaktion auf die Bedrohung durch die Hamas und ihre brutalen und wahllosen Terroranschläge in Israel am 7. Oktober 2023, teilte die Vertretung der 27 Mitgliedstaaten am Dienstag in Brüssel mit. Infolge müssten in der EU nun alle Gelder sowie andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen von Al-Sinwar eingefroren werden. Zudem dürften ihm weder direkt noch indirekt Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden. Al-Sinwar ist der ranghöchste Hamas-Politiker im Gazastreifen. Der in Katar lebende Vorsitzende des Hamas-Politbüros, Ismail Hanija, wurde von der EU bislang nicht sanktioniert. Israels Außenminister Israel Katz begrüßte die Entscheidung der EU. "Dies ist eine gerechte und moralische Entscheidung. Ich danke allen unseren Freunden, die diese Entscheidung unterstützt haben", schrieb Katz auf X (ehemals Twitter).

16. Januar, 14.10 Uhr: Beschlagnahmte Raketenteile aus iranischer Produktion auf dem Weg zu Huthi-Rebellen

Das US-Militär teilte am Dienstag mit, es habe auf einem Boot im Arabischen Meer Raketenteile aus iranischer Produktion beschlagnahmt, die auf dem Weg zu den Huthi-Rebellen waren. Dies ist der erste Einsatz dieser Art seit Beginn der Huthi-Angriffe auf Handelsschiffe im vergangenen Jahr. Die Teile, die am Donnerstag in internationalen Gewässern in der Nähe der somalischen Küste von Navy SEALs beschlagnahmt wurden, bestanden aus Komponenten von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern aus iranischer Produktion", so das US Central Command in einer Erklärung auf X. "Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehören Antrieb, Lenkung und Sprengköpfe für ballistische Mittelstreckenraketen (MRBMs) und Anti-Schiffs-Marschflugkörper (ASCMs) der Houthis sowie Komponenten für die Luftverteidigung", heißt es weiter.

16. Januar, 14 Uhr: Griechisches Frachtschiff vor Jemen von einer Rakete getroffen

Vor dem Hintergrund wiederholter Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer ist nun ein griechisches Frachtschiff vor der Küste des Jemen von einer Rakete getroffen worden. Ein unter der Flagge Maltas fahrendes Handelsschiff in griechischem Besitz sei Berichten zufolge bei der Durchfahrt des Roten Meers in Richtung Norden getroffen worden, teilte die Sicherheitsfirma Ambrey am Dienstag mit. Nach dem Vorfall habe das aus Israel kommende Schiff seinen Kurs geändert und einen Hafen angesteuert, hieß es weiter. Auch die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) meldete einen "Vorfall" in einem Gebiet nordwestlich des jemenitischen Ortes Salif, nannte aber keine weiteren Details.

16. Januar, 11.15 Uhr: Irans Religionsführer lobt Kampf der Huthi-Miliz

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei (84) hat den Kampf der Huthi-Miliz gegen Israel gelobt. "Die Nation des Jemen und Ansar Allah (Huthi) haben in der Tat eine große Arbeit geleistet", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna den 84-Jährigen am Dienstag. Ihr Werk sei der Beweis für den Kampf auf dem Weg Gottes. "Wir hoffen, dass diese Bemühungen zum Sieg führen werden", sagte das Staatsoberhaupt laut Irna weiter. Die Islamische Republik Iran ist das einzige Land der Welt, das offizielle diplomatische Beziehungen zu den Huthi unterhält. Die schiitische Gruppe zählt zur sogenannten "Achse des Widerstands", einem Netz im Kampf gegen Israel. Der jüdische Staat ist seit der Islamischen Revolution von 1979 Irans erklärter Erzfeind. Israel spricht von einer "Achse des Bösen".

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei (84). (Archivbild) © -/Iranian supreme leader office/dpa

16. Januar, 9.50 Uhr: Israels Armee hat offenbar wieder Dutzende Terroristen im Gazastreifen getötet

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge wieder Terroristen im Gazastreifen getötet. In Beit Lahia im Norden des Küstengebiets seien Dutzende Mitglieder palästinensischer Terrororganisationen bei einem Einsatz der Armee ums Leben gekommen, teilte das Militär am Dienstag mit. Soldaten hätten dabei zudem rund 100 Raketenwerfer und 60 einsatzbereite Raketen entdeckt. Im Norden des Gazastreifen gelegenen Flüchtlingslager Al-Schati griff Israels Armee Angaben vom Dienstag zufolge neun Terroristen an. In der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets habe das Militär zwei bewaffnete Terroristen getötet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.



16. Januar, 9.40 Uhr: Keine größeren Lieferketten-Probleme wegen Huthi-Konflikt, so Habeck

Wirtschaftsminister Robert Habeck (54) erwartet wegen des Konflikts mit den Huthi-Rebellen im Roten Meer keine größeren Lieferketten-Probleme für die deutsche Wirtschaft. "Also es gibt schon Verzögerungen in der Lieferkette, weil die Schiffe jetzt den langen Weg rum fahren", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Doch darauf könne man sich einstellen. "Alle sagen mir, das renkt sich wieder ein", sagte Habeck.

Die Transportkosten spielten keine so große Rolle, dass es massive Probleme geben werde. © Uncredited/AP/dpa

16. Januar, 9.10 Uhr: Irak verurteilt iranische Angriffe auf Ziele im Norden des Landes

Der Irak hat die iranischen Angriffe auf Ziele in der autonomen Kurdenregion im Norden des Landes scharf verurteilt. Die Angriffe der iranischen Revolutionsgarden seien eine "Angriff auf die Souveränität des Irak und die Sicherheit seines Volkes", erklärte das Außenministerium in Bagdad am Dienstag. Nach den Angriffen würden die irakischen Behörden "alle notwendigen rechtlichen Schritte" ergreifen, darunter auch "eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat". Das Ministerium kündigte zudem die Bildung einer Untersuchungskommission an, um "der irakischen und internationalen Öffentlichkeit zu beweisen, dass die Behauptungen der für diese verwerflichen Handlungen Verantwortlichen falsch sind".

16. Januar, 9 Uhr: Schusswechsel an israelisch-ägyptischer Grenze

Bei einem Schusswechsel an der Grenze zu Ägypten ist nach israelischen Angaben eine Soldatin leicht verletzt worden. Das ägyptische Militär erklärte, in den Zwischenfall seien mutmaßliche Drogenschmuggler verwickelt. Eine Person sei auf ägyptischer Seite getötet worden, sechs weitere Personen seien später festgenommen worden. Das israelische Militär erklärte, der Vorfall habe sich nahe dem Grenzübergang Nitzana auf der Halbinsel Sinai ereignet. Israelische Soldaten und 20 bewaffnete Verdächtige hätten sich einen Schusswechsel geliefert.