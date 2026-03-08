 299.807

Nahost-Konflikt: Angriffe verdunkeln Teheran - Chamenei-Nachfolge soll stehen

Mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn greifen die USA und Israel den Iran weiter massiv an.

Iran - Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Sonntag auf Telegram mit.

Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.
Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.  © Vahid Salemi/AP/dpa

In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert.

In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Israels Armee erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, die Bombardierung einer Ölraffinerie.

Nahost-Konflikt: Golfstaaten verurteilen iranische Angriffe - Putin will vermitteln
Israel Krieg Nahost-Konflikt: Golfstaaten verurteilen iranische Angriffe - Putin will vermitteln

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

8. März, 17.21 Uhr: Iran greift willkürlich zivile Ziele an

Der Iran antwortet auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge seit Samstag vergangener Woche mit Angriffen auf Israel und die Golfstaaten.

In Israel wurden am Sonntag neue Raketenangriffe gemeldet. In Kuwait wurde das Gebäude der Behörde für Sozialversicherungen bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen. Die Luftabwehr fing drei ballistische Raketen ab und zerstörte sie, wie die kuwaitische Armee auf X mitteilte. Auch das Verteidigungsministerium von Saudi-Arabien meldete in der Nacht zum Sonntag, dass im Osten der Hauptstadt Riad sechs Drohnen abgefangen worden seien.

8. März, 17.20 Uhr: Schon jetzt Drohungen gegen den Nachfolger

Chamenei war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Das israelische Militär drohte, dass auch der Nachfolger nicht sicher sei. "Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf Farsi auf der Plattform X. Ähnlich hatte sich auch US-Präsident Donald Trump (79) geäußert.

Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Staatsoberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Modschtaba Chamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Chomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.

8. März, 17.14 Uhr: Angriffe verdunkeln Teheran - Chamenei-Nachfolge soll stehen

Mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn greifen die USA und Israel den Iran weiter massiv an.

Nach der Bombardierung eines Öllagers in Teheran verdüsterten dichte Rauchschwaden am Morgen den bewölkten Himmel über der Hauptstadt. Aufnahmen nach dem Angriff am Samstagabend zeigten einen gewaltigen Feuerball.

Ungeachtet der Angriffe soll sich der sogenannte Expertenrat des Irans auf einen Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei geeinigt haben. Warum noch kein Name verkündet wurde und wann es so weit sein soll, ist unklar.

Eine dicke Rauchwolke steigt aus einem Öllager auf, das am späten Samstag in Teheran von einem US-israelischen Angriff getroffen wurde.
Eine dicke Rauchwolke steigt aus einem Öllager auf, das am späten Samstag in Teheran von einem US-israelischen Angriff getroffen wurde.  © Vahid Salemi/AP/dpa

8. März, 16.35 Uhr: Israel meldet Angriff auf Irans Leitzentrale für Satelliten

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einer neuen Angriffswelle im Iran auch das Hauptquartier der Revolutionsgarden in Teheran getroffen.

Dort habe sich eine Leitzentrale
der Raumfahrtbehörde für die Steuerung des militärischen Überwachungssatelliten "Chayyam" befunden.

Dieser Satellit sei von den Revolutionsgarden für "terroristische Aktivitäten und zur Überwachung des Staates Israel und seiner Bevölkerung" eingesetzt worden, schrieb die Armee. Ob die Verbindung zu dem Satelliten damit unterbrochen wurde, war zunächst unklar. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee greift nach eigenen Angaben die Steuerzentrale eines iranischen Spionagesatelliten an. (Archivbild)
Israels Armee greift nach eigenen Angaben die Steuerzentrale eines iranischen Spionagesatelliten an. (Archivbild)  © Uncredited/Roscosmos/AP/dpa

8. März, 15.41 Uhr: Emirate dementieren Bericht zu Angriff auf Iran

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Medienberichte über einen angeblichen Angriff ihres Landes gegen den Iran zurückgewiesen.

Man befinde sich in einem "Zustand der Selbstverteidigung" gegen Irans Angriffe, teilte das emiratische Außenministerium lediglich mit, offenbar in Verweis auf die eigene Flugabwehr. Diese habe auf Beschuss mit mehr als 1400 Raketen und Drohnen reagiert. Man wolle in keinen Konflikt gezogen werden, behalte sich aber das Recht vor, die Souveränität des Landes zu schützen.

8. März, 15.33 Uhr: Zwei israelische Soldaten bei Hisbollah-Angriff getötet

Bei einem Angriff der proiranischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeeposten im Südlibanon sind nach Angaben eines Militärsprechers zwei israelische Soldaten getötet worden.

Zu dem Angriff kam es den Angaben zufolge am frühen Morgen.

Einer der beiden Getöteten wurde als ein 38 Jahre alter Soldat identifiziert. Zu dem zweiten Toten machte die Armee zunächst keine Angaben.

Während eines Hisbollah-Angriffs wurden zwei israelische Soldaten getötet.
Während eines Hisbollah-Angriffs wurden zwei israelische Soldaten getötet.  © Ilia Yefimovich/dpa

8. März, 14.52 Uhr: Ukrainische Drohnenexperten nächste Woche im Nahen Osten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) erklärte, dass die Drohnenexperten aus Kiew "nächste Woche“ im Nahen Osten "vor Ort" sein werden, da er im Tausch gegen Drohnenexpertise US-Luftverteidigungsraketen anstrebt.

"Ich denke, dass die Experten nächste Woche vor Ort sein werden, sich die Lage ansehen und helfen werden", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz, als er gefragt wurde, wie die Ukrainer den Vereinigten Staaten und den Golfstaaten bei der Abwehr iranischer Drohnen helfen könne.

8. März, 14.09 Uhr: Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht

Die Schweizer Regierung bezeichnet den Iran-Krieg als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Verteidigungsminister Martin Pfister (62) sagte der "Sonntagszeitung": "Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Angriff auf den Iran eine Verletzung des Völkerrechts darstellt."

Zur Begründung sagte Pfister: "Weil er aus unserer Sicht einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, die Gewalt einzustellen und die Zivilbevölkerung zu schonen."

Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.
Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.  © Kay Nietfeld/dpa

8. März, 13.43 Uhr: Augenzeugen hören Explosionen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, waren am Sonntag Explosionen zu hören, berichteten Augenzeugen gegenüber der AFP.

Abu Dhabi ist seit über einer Woche regelmäßigen Angriffen ausgesetzt, seit Teheran seine Vergeltungskampagne in der Region begonnen hat.

8. März, 13.18 Uhr: Wann werden weitere gestrandete Touristen nach Hause geflogen?

Noch immer sitzen Tausende gestrandete Urlauber wegen des Iran-Kriegs in der Nahost-Region fest.

Doch allein am Wochenende wurden Hunderte zurück nach Deutschland geflogen. So landeten in der Nacht zum Sonntag in Hannover zwei Tui-Flüge mit 250 Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Auswärtige Amt schrieb zudem am Samstag bei Instagram, es seien erneut 220 Menschen ausgeflogen worden.

Tui-Chef Sebastian Ebel (62) sagte der Deutschen Presse-Agentur, geplant sei, bis spätestens Mittwoch alle Veranstalter-Kunden nach Deutschland gebracht zu haben. Es gehe um mehrere tausend europäische Tui-Kunden.

Titelfoto: Vahid Salemi/AP/dpa

Mehr zum Thema Israel Krieg: