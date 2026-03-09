Nahost-Konflikt: Chameneis Sohn wird oberster Führer im Iran

Gut eine Woche nach dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran wachsen in dem Land teils Verunsicherung und Frust.

Iran - Gut eine Woche nach dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran wachsen in dem Land teils Verunsicherung und Frust.

Die Angriffe im Iran lassen Verunsicherung und Frust in der Bevölkerung des Landes größer werden. © Vahid Salemi/AP/dpa Die jüngsten Luftschläge auf Öldepots sowie Einschläge in Wohngebieten, historischen Stätten und einer Mädchenschule in Minab im Südiran hätten die Menschen spürbar verunsichert und vielerorts Unbehagen ausgelöst, schilderten Beobachter die Stimmung im Land. Ihren Angaben zufolge beunruhigt auch viele Personen, dass in dem Krieg zunehmend die Nachbarstaaten aus dem Iran beschossen werden. Die Rechtfertigung der iranischen Regierung, dass die Attacken ausschließlich auf US‑Militärbasen zielten, verfängt auch im Iran längst nicht bei allen. "Wenn auch die uns noch angreifen, dann wandere ich aus", so Taxifahrer Behsad.

9. März, 6.45 Uhr: Israel greift erneut im Iran und im Libanon an

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden.

Die israelische Luftwaffe hat erneut die Infrastruktur der iranischen Führung ins Visier genommen. (Archivbild) © Ariel Schalit/AP/dpa

9. März, 6.29 Uhr: Teil des US-Botschaftspersonals soll Saudi-Arabien verlassen

Die USA haben angesichts von Sicherheitsrisiken wegen des Iran-Kriegs einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien angewiesen, das Land zu verlassen. Das US-Außenministerium ordnete die Ausreise des nicht für Notfälle benötigten Personals sowie der Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern an, erklärte die Behörde. Damit verschärfte sie eine vorige Empfehlung: Seit vergangener Woche hatte es schon eine Erlaubnis für diese Personengruppen zur Ausreise gegeben.

9. März, 6.23 Uhr: Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen. "Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zum Iran erheblich erschüttert.

Katars Premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) spricht sich für eine Deeskalation im Iran-Krieg aus. © Uncredited/AP/dpa

9. März, 6.19 Uhr: Bahrain meldet Verletzte bei iranischem Drohnenangriff

Der Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel eines Angriffs des Irans geworden. Das Innenministerium des kleinen Landes meldete in der Nacht 32 Verletzte, darunter Kinder und mehrere Schwerverletzte, durch eine Attacke mit Drohnen auf der südlich der Hauptstadt Manama gelegenen Insel Sitra. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Unterdessen schießt der Iran auch weiter auf Israel. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie die das Militär auf Telegram mitteilte.

9. März, 6.15 Uhr: US-Minister verneint Angriffe auf Energieinfrastruktur

Die USA haben nach Angaben ihres Energieministers Chris Wright (61) nicht vor, die iranische Ölindustrie anzugreifen. "Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab", sagte Wright dem Sender CNN. Zuvor hatte die Bombardierung eines Öllagers durch Israel im Iran für Aufsehen gesorgt, nach der dichte Rauchschwaden den Himmel über der Hauptstadt Teheran verdunkelten. Aufnahmen nach dem Angriff am Samstagabend zeigten einen gewaltigen Feuerball. Israels Armeesprecher Effie Defrin (54) betonte, Israel habe in der Nacht zu Sonntag Treibstofflager angegriffen, die vom iranischen Militär genutzt worden seien. "Dies ist das Öl, das die Räder des Regimes und seine Terroraktionen gegen den Staat Israel, gegen die Region und gegen die gesamte Bevölkerung am Laufen hält", sagte er. Israel kämpfe nicht gegen das "großartige iranische Volk", sondern nur gegen das "Terrorregime", erklärte Defrin.

Nach Aussage von Energieminister Chris Wright (61) wollen die USA nicht die iranische Ölindustrie angreifen. © Alex Brandon/AP/dpa

9. März, 6.12 Uhr: Chameneis Sohn wird oberster Führer im Iran

Im Iran ist mitten im Krieg der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei (†86) zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt gewählt worden. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei wurde vom sogenannten Expertenrat, dem wichtigsten religiösen Gremium des Landes, ernannt. In dem Amt wird er künftig das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen haben. US-Präsident Donald Trump (79) hatte jüngst bereits deutlich gemacht, dass er Modschtaba Chamenei als neues staatliches Oberhaupt ablehne. Dessen Vater war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran ums Leben gekommen. Der oberste Führer im Iran war bislang die unangefochtene Autorität. Er vereint die politische Macht und religiöse Legitimation und bestimmt letztlich die strategische Ausrichtung des Staates. Seine Macht beruht gemäß der Staatsideologie auf der sogenannten "Velajat-e Faghih", der Herrschaft eines islamischen Rechtsgelehrten.

Modschtaba Chamenei (56) ist der neue oberste Führer im Iran. © Saeid Zareian/dpa

8. März, 20.05 Uhr: Israel - Fünf Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden getötet

Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden und unterstützen die schiitische Hisbollah-Miliz seit Jahrzehnten. Der Angriff sei von der israelischen Armee ausgeführt worden. Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben. Ziele seien Waffenlager und Kommandozentralen gewesen.

8. März, 20.04 Uhr: Mehr als halbe Million Vertriebene im Libanon

Im Libanon sind seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe mit Israel vor einer Woche mehr als eine halbe Million Menschen als Binnenflüchtlinge registriert worden. Das erklärte Sozialministerin Hanin Sajid bei einer Pressekonferenz. Bislang hätten sich 517.000 Menschen auf einer mit dem Ministerium verbundenen Plattform registriert, um Unterstützung zu erhalten. Mehr als 117.000 davon befänden sich in staatlichen Notunterkünften, hieß es weiter.

Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben. © Mohammed Zaatari/AP/dpa

8. März, 19.02 Uhr: Trump - Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt

Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Marine des Irans zerstört. Man habe 44 ihrer Schiffe versenkt - "ihre gesamte Marine", sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen, ist eines der erklärten Ziele des US-Militärs im Krieg gegen den Iran. Nach Trumps Angaben haben die USA zudem die Luftwaffe des Irans lahmgelegt. "Ihre Flugabwehrsysteme sind Geschichte. Sie haben absolut keine Verteidigung mehr", sagte Trump laut ABC News.

8. März, 18.56 Uhr: Erstmals Tote in Saudi-Arabien

Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines mutmaßlich iranischen Angriffs zu Todesfällen gekommen. Zwei Menschen seien beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohngebäude im Gouvernement al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt Riad getötet worden, sagte ein Sprecher des saudischen Zivilschutzes laut einer Regierungsmitteilung. Bei den Opfern soll es sich demnach um einen indischen und einen bangladeschischen Staatsbürger gehandelt haben. Zwölf Menschen, die alle aus Bangladesch stammen, seien bei dem Vorfall zudem verletzt worden, hieß es weiter. Das betroffene Gebäude gehöre zu einer Reinigungsfirma, so die Mitteilung.

Das Königreich am Persischen Golf gilt als enger Verbündeter der USA und gerät dadurch ins Kreuzfeuer. Obwohl viele Raketen und Drohnen abgefangen werden, gibt es nun Tote zu beklagen. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

8. März, 18.52 Uhr: Irans Außenminister Araghtschi lehnt Einmischung Trumps ab

Die Frage, ob er bereit wäre, jemanden mit Verbindungen zur alten Führung zu akzeptieren, bejahte Trump laut ABC News: "Um einen guten Anführer zu wählen, würde ich das tun, ja, das würde ich. Es gibt zahlreiche Menschen, die infrage kommen könnten." Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) machte in einem Interview des US-Senders NBC News hingegen deutlich, dass sein Land keine Einmischung Trumps bei der Wahl des Staatsoberhaupts akzeptieren wird. "Wir erlauben niemandem, sich in unsere internen Angelegenheiten einzumischen", sagte Araghtschi. Das mit der Wahl des Revolutionsführers beauftragte Gremium sei vom Volk gewählt worden und werde seine Aufgabe erledigen. "Das geht nur das iranische Volk etwas an und niemanden sonst", sagte der Außenminister.

Irans Außenminister Abbas Araghchi (63). © Vahid Salemi/AP/dpa

8. März, 18.51 Uhr: Trump - Chamenei-Nachfolger ohne US-Segen "nicht lang im Amt"

US-Präsident Donald Trump (79) hat dem Iran gedroht, sollte sein Land nicht in die Nachfolge des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei einbezogen werden. Es brauche die Zustimmung der USA, sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. "Wenn er unsere Zustimmung nicht erhält, wird er nicht lang im Amt bleiben." Er wolle nicht, dass man in fünf Jahren wiederkommen müsse, um dasselbe noch einmal zu tun - oder schlimmer noch, dass man zulasse, dass der Iran eine Atomwaffe bekomme, sagte Trump demnach.