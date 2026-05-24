Nahost-Konflikt: Steht der Iran-Deal? Trump zuversichtlich, Teheran skeptisch

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Wird der Iran-Krieg beendet? Verhandlungen laufen und Donald Trump sagt, dass es bald zu einer Einigung beim Rahmenabkommen kommen könnte.

Israel/Iran - Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump (79) in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Donald Trump (79) blickt einem möglichen Ende des Iran-Krieges positiv entgegen.
Donald Trump (79) blickt einem möglichen Ende des Iran-Krieges positiv entgegen.  © Alex Brandon/AP/dpa

Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

"Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden."

Ein iranischer Militärsprecher betonte auf der Plattform X, dass Teheran auch im Falle eines Abkommens mit den USA weiterhin die Kontrolle über die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus behalten werde.

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Die Meerenge werde "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", hieß es.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars schrieb, der Iran habe zwar zugestimmt, die Anzahl der passierenden Schiffe wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute jedoch keine Rückkehr zur "freien Durchfahrt" wie vor dem Krieg.

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

24. Mai, 12.27 Uhr: Steht der Iran-Deal? Trump zuversichtlich, Teheran skeptisch

Bei den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Krieges gibt es nach Darstellung iranischer Medien Uneinigkeit in ein oder zwei Punkten.

Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete , die Meinungsverschiedenheiten in diesen Punkten bestünden weiterhin und seien "aufgrund der Hindernisse seitens der USA" noch nicht endgültig geklärt.

Über den Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, der Iran beharre auf seinen Rechten und das Abkommen könne nicht abgeschlossen werden, sollten die Hindernisse nicht ausgeräumt werden.

24. Mai, 7.19 Uhr: Irans Atomprogramm weiter umstritten

Der Entwurf des 14-Punkte-Memorandum mache ferner deutlich, dass der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon beendet werden würde, hieß es.

Es sei möglich, dass das Abkommen nicht einmal die vollen 60 Tage überdauern werde, wenn die USA überzeugt seien, dass der Iran es mit den Atomverhandlungen nicht ernst meine, wurde der US-Beamte weiter zitiert.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian zeigte sich zwar laut dem Präsidialamt in Teheran offen für eine diplomatische Lösung, betonte jedoch Irans tiefes Misstrauen gegenüber Washington.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian (71).
Der iranische Präsident Massud Peseschkian (71).  © Vahid Salemi/AP/dpa

24. Mai, 7.15 Uhr: Vermittler Pakistan mit hochrangigen Treffen in Teheran

Im Rahmen der jüngsten Bemühungen hatte Vermittler Pakistan am Freitag seinen Armeechef Asim Munir nach Teheran geschickt.

"Die intensiven Verhandlungen in den vergangenen 24 Stunden haben zu ermutigenden Fortschritten in Richtung einer finalen Vereinbarung geführt", hieß es am Samstag in einer Mitteilung des pakistanischen Militärs. Munir habe einen kurzen, aber äußerst produktiven Besuch im Iran beendet.

24. Mai, 7.12 Uhr: 14-Punkte-Memorandum als erster Schritt

Bereits in den Stunden vor Trumps Ankündigung hatte sich angedeutet, dass es in den Gesprächen voranging.

Aus Teheran hatte es am Samstagabend (Ortszeit) geheißen, die Rahmenvereinbarung für einen weiteren Verlauf der Gespräche zwischen dem Iran und den USA stehe kurz vor dem Abschluss. "Derzeit befinden wir uns in der abschließenden Phase der Ausarbeitung eines Memorandums", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai im Staatsfernsehen.

Im Mittelpunkt des Memorandums stünden die Beendigung des Krieges, die Straße von Hormus sowie die grundsätzliche Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte im Ausland. Innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage sollen laut Baghai dann im Rahmen eines 14-Punkte-Memorandums weitere Details verhandelt werden, um dann eine finale Einigung zu erzielen.

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivbild)
Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivbild)  © -/kyodo/dpa

24. Mai, 7.07 Uhr: Große Telefonrunde mit Staaten in der Region

Trump habe ein "sehr gutes" Gespräch zum Iran mit hochrangigen Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains, geführt.

Darunter waren laut Trump unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman.

Trump gab an, separat habe er auch mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert.

US-Präsident Donald Trump (79) habe gute Telefonate mit mehreren hochrangigen Vertretern geführt.
US-Präsident Donald Trump (79) habe gute Telefonate mit mehreren hochrangigen Vertretern geführt.  © Alex Brandon/AP/dpa

23. Mai, 22.31 Uhr: US-Außenminister - "Fortschritte" bei Iran-Verhandlungen

US-Außenminister Marco Rubio zufolge hat es bei den Iran-Verhandlungen Fortschritte gegeben.

"Es wurden einige Fortschritte gemacht", sagte der Republikaner laut Transkript des Außenministeriums während seines Indien-Besuchs. Womöglich könnte es noch im Laufe des Tages Informationen dazu geben - oder morgen oder in ein paar Tagen, sagte Rubio. Vielleicht aber auch nicht, er sei sich aktuell nicht sicher.

23. Mai, 18.04 Uhr: Iran gesprächsbereit, aber mit "äußerster Vorsicht" gegenüber USA

Der iranische Präsident zeigt sich zwar offen für eine diplomatische Lösung im aktuellen Konflikt mit den USA, hat zugleich jedoch zu "äußerster Vorsicht" bei den Verhandlungen aufgerufen.

"Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber die Erfahrungen aus vergangenen Verhandlungen mit den USA zwingen uns zu äußerster Vorsicht", sagte Massud Peseschkian bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir. Pakistan vermittelt in dem Konflikt mit den USA.

Der Iran hege aufgrund wiederholter Vertragsbrüche und militärischer Angriffe während laufender Verhandlungen ein "tiefes Misstrauen" gegenüber den USA, sagte Peseschkian laut dem Webportal des Präsidialamts.

23. Mai, 11.23 Uhr: Armee zerstört Stellungen der Hisbollah-Miliz

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen und zerstört.

Wie das Militär auf der Plattform X mitteilte, wurde dabei eine unterirdische Anlage der Hisbollah im Gebiet der Bekaa-Ebene getroffen. Diese sei zur Herstellung von Waffen genutzt worden.

Zudem griff die Armee Standorte der Hisbollah in der südlibanesischen Küstenstadt Tyros an. Hisbollah-Kämpfer hätten von dort aus Angriffe gegen Soldaten geplant und ausgeführt, hieß es.

23. Mai, 7.30 Uhr: Trump "frustriert" vom Iran, neue Militärangriffe möglich

US-Präsident Donald Trump (79) zeigt sich bezüglich der schleppenden Verhandlungen mit dem Iran frustriert und erwägt laut Medienberichten eine mögliche Wiederaufnahme der Militärangriffe.

Trump habe am Freitagmorgen seine engsten Sicherheitsberater zusammengetrommelt. Der Präsident tendiere inzwischen eher zu neuen Angriffen als zu einer Fortsetzung der Diplomatie. Frust-Alarm!

US-Militär- und Geheimdienstvertreter hätten zudem ihre Reisepläne für das lange Wochenende gestrichen. Trump selbst sagte seine Teilnahme an der bevorstehenden Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. ab - aus "Umständen".

US-Präsident Donald Trump (79) ist frustriert.
US-Präsident Donald Trump (79) ist frustriert.  © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

22. Mai, 18.44 Uhr: Deutschland und Partner kritisieren Israels Siedlungspolitik

Deutschland und weitere europäische Länder haben die geplante Ausweitung israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland scharf kritisiert.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich die israelische Regierung auf, die Ausweitung von Siedlungen und administrativen Kompetenzen in den Gebieten zu beenden.

Die Trennmauer neben dem arabischen Viertel Al-Eizariya, in dessen Nähe im Rahmen des Siedlungsentwicklungsprojekts E1 Wohneinheiten gebaut werden sollen. (Archivfoto)
Die Trennmauer neben dem arabischen Viertel Al-Eizariya, in dessen Nähe im Rahmen des Siedlungsentwicklungsprojekts E1 Wohneinheiten gebaut werden sollen. (Archivfoto)  © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

22. Mai, 14.57 Uhr: 35 Schiffe passieren Straße von Hormus

Nach iranischen Angaben sollen in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben.

Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, zitierte der iranische staatliche Rundfunk eine Mitteilung der Streitkräfte. Es handelte sich den Angaben nach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.

Bereits am Mittwoch hatte die Marine mitgeteilt, dass 26 Schiffe innerhalb von 24 Stunden die Meerenge passiert hätten. Der Datenanbieter Kpler bestätigte am Freitag nur zehn Durchfahrten am Mittwoch. Dies sei ein Anstieg gegenüber vier Durchfahrten am Vortag.

Titelfoto: Alex Brandon/AP/dpa

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