Nahost-Konflikt: Zwei israelische Soldaten bei Hisbollah-Angriff getötet

Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran.

Iran - Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Sonntag auf Telegram mit.

Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.
Ein riesiger Feuerball war in der Nacht zum Sonntag in Teheran zu sehen.  © Vahid Salemi/AP/dpa

In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert.

In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Israels Armee erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, die Bombardierung einer Ölraffinerie.

8. März, 15.41 Uhr: Emirate dementieren Bericht zu Angriff auf Iran

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Medienberichte über einen angeblichen Angriff ihres Landes gegen den Iran zurückgewiesen.

Man befinde sich in einem "Zustand der Selbstverteidigung" gegen Irans Angriffe, teilte das emiratische Außenministerium lediglich mit, offenbar in Verweis auf die eigene Flugabwehr. Diese habe auf Beschuss mit mehr als 1400 Raketen und Drohnen reagiert. Man wolle in keinen Konflikt gezogen werden, behalte sich aber das Recht vor, die Souveränität des Landes zu schützen.

8. März, 15.33 Uhr: Zwei israelische Soldaten bei Hisbollah-Angriff getötet

Bei einem Angriff der proiranischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeeposten im Südlibanon sind nach Angaben eines Militärsprechers zwei israelische Soldaten getötet worden.

Zu dem Angriff kam es den Angaben zufolge am frühen Morgen. 

Einer der beiden Getöteten wurde als ein 38 Jahre alter Soldat identifiziert. Zu dem zweiten Toten machte die Armee zunächst keine Angaben.

Während eines Hisbollah-Angriffs wurden zwei israelische Soldaten getötet.
Während eines Hisbollah-Angriffs wurden zwei israelische Soldaten getötet.  © Ilia Yefimovich/dpa

8. März, 14.52 Uhr: Ukrainische Drohnenexperten nächste Woche im Nahen Osten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) erklärte, dass die Drohnenexperten aus Kiew "nächste Woche“ im Nahen Osten "vor Ort" sein werden, da er im Tausch gegen Drohnenexpertise US-Luftverteidigungsraketen anstrebt.

"Ich denke, dass die Experten nächste Woche vor Ort sein werden, sich die Lage ansehen und helfen werden", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz, als er gefragt wurde, wie die Ukrainer den Vereinigten Staaten und den Golfstaaten bei der Abwehr iranischer Drohnen helfen könne.

8. März, 14.09 Uhr: Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht

Die Schweizer Regierung bezeichnet den Iran-Krieg als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Verteidigungsminister Martin Pfister (62) sagte der "Sonntagszeitung": "Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Angriff auf den Iran eine Verletzung des Völkerrechts darstellt."

Zur Begründung sagte Pfister: "Weil er aus unserer Sicht einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, die Gewalt einzustellen und die Zivilbevölkerung zu schonen."

Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.
Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister (62) äußerte sich kritisch zum Iran-Krieg.  © Kay Nietfeld/dpa

8. März, 13.43 Uhr: Augenzeugen hören Explosionen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, waren am Sonntag Explosionen zu hören, berichteten Augenzeugen gegenüber der AFP.

Abu Dhabi ist seit über einer Woche regelmäßigen Angriffen ausgesetzt, seit Teheran seine Vergeltungskampagne in der Region begonnen hat.

8. März, 13.18 Uhr: Wann werden weitere gestrandete Touristen nach Hause geflogen?

Noch immer sitzen Tausende gestrandete Urlauber wegen des Iran-Kriegs in der Nahost-Region fest.

Doch allein am Wochenende wurden Hunderte zurück nach Deutschland geflogen. So landeten in der Nacht zum Sonntag in Hannover zwei Tui-Flüge mit 250 Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Auswärtige Amt schrieb zudem am Samstag bei Instagram, es seien erneut 220 Menschen ausgeflogen worden. 

Tui-Chef Sebastian Ebel (62) sagte der Deutschen Presse-Agentur, geplant sei, bis spätestens Mittwoch alle Veranstalter-Kunden nach Deutschland gebracht zu haben. Es gehe um mehrere tausend europäische Tui-Kunden. 

8. März, 13.00 Uhr: Explosionen über Tel Aviv

Über Tel Aviv waren Explosionen zu hören, nachdem die Armee neue Raketen aus dem Iran identifiziert hatte, berichtete ein AFP-Journalist.

Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.

8. März, 12.47 Uhr: Über 394 Todesopfer nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind in der vergangenen Woche 394 Menschen getötet worden, darunter 83 Kinder und 42 Frauen, sagte der libanesische Gesundheitsminister.

Zudem seien neun Rettungskräfte unter den Toten.

8. März, 12.33 Uhr: Papst wünscht sich Kriegsende im Nahen Osten

Papst Leo XIV. betete am Sonntag, dass das "Dröhnen der Bomben" im Nahen Osten aufhören möge.

"Wir erheben unser demütiges Gebet zum Herrn, dass das Dröhnen der Bomben aufhöre, die Waffen verstummen und sich ein Raum für den Dialog öffne, in dem die Stimmen der Völker gehört werden können", sagte der Papst am Ende des Angelusgebets.

8. März, 12.07 Uhr: Russisches Flugzeug evakuiert über 100 Menschen aus dem Libanon

Wie ein libanesischer Beamter vor wenigen Minuten mitteilte, seien 117 Iraner, darunter auch Diplomaten, mit einem russischen Flugzeug aus dem Libanon evakuiert worden.

Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.

Bereits vor einigen Tagen flog eine russische Maschine über den emiratischen Luftraum. (Archivfoto)
Bereits vor einigen Tagen flog eine russische Maschine über den emiratischen Luftraum. (Archivfoto)  © AFP

8. März, 11.41 Uhr: Macron reist nach Zypern, während Frankreich Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsendet

Der französische Präsident Emmanuel Macron (48) wird am Montag Zypern besuchen, teilte sein Büro mit.

Frankreich entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer, nachdem es vor einigen Tagen einen Drohnenangriff auf Zypern gegeben hatte.

Macron wird seinen zypriotischen Amtskollegen Nikos Christodoulides (52) und den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis (58) treffen, um "Solidarität" zu demonstrieren.

