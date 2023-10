Palästinensische Terroristen greifen an: Israelis offenbar in Gazastreifen verschleppt

Tel Aviv (Israel) - Israels Ministerpräsident, Benjamin Netanjahu (73), hat nach tödlichen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel von einem Krieg gesprochen. "Bürger Israels, wir sind im Krieg", sagte er in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv.

Die Raketen seien demnach von verschiedenen Orten im Gaza-Streifen aus abgefeuert worden. Auch in Tel Aviv waren über eine Stunde lang die Alarmsirenen zu hören. Ein Sprecher der israelischen Armee bestätigte, dass in der Stadt auch ein Haus getroffen wurde. Es habe eine schwere Explosion gegeben. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

In den frühen Samstagmorgenstunden wurden die Menschen in Israel von Sirenen geweckt. Dem folgte ein massiver Angriff aus dem Gazastreifen. Die radikalislamische Terror-Organisation Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Die israelische Armee rief den Kriegszustand aus.

Ähnlich äußerte sich der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor (64). Er kündigte die Bestrafung der Verantwortlichen für den Großangriff auf Israel an. Ohne vorher provoziert worden zu sein, habe die Hamas-Führung den Angriff beschlossen. Im Deutschlandfunk sprach er von einem "monströsen" Angriff gegen Zivilisten. "Raketen fliegen ohne Pause, Wohnhäuser brennen und Zivilisten werden als Geiseln genommen", sagte er.

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen versuchen Menschen in Ashkelon, das Feuer auf Autos zu löschen. © Ilia Yefimovich/dpa

Am Vormittag wandte sich der deutsche Botschafter, Steffen Seibert (63), an Deutsche, die sich derzeit in Israel aufhalten, und rief sie auf, sich angesichts des Raketenbeschusses in der Nähe von Schutzräumen oder Bunkern aufzuhalten.

Auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb er: "An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr."

Touristen sollen sich unbedingt an die Anweisungen der Sicherheitskräfte halten.

Wer sich in einem Hotel aufhält, kann zudem Schutz im Inneren des Gebäudes suchen.

Wichtig: Weg vom Glas! Bei Explosionen können Scherben von zerspringendem Glas schwere Verletzungen verursachen.

Das Schweizer Außenministerium rät inzwischen von touristischen Reisen nach Israel dringend ab. "Eine Verschlechterung der Sicherheitslage ist nicht auszuschließen", hieß es auf der Webseite des Ministeriums. Wer bereits vor Ort ist, solle Reisen innerhalb des Landes auf ein Minimum reduzieren.

Aus Sicherheitsbedenken stellt die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss ihre Flüge nach Israel ab Samstagabend bis auf Weiteres ein. Jedoch seien noch zwei Flüge von Zürich nach Tel Aviv und zurück geplant. Vorher werde die Lage geprüft.