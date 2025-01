Rückkehr aus der Hamas-Hölle: Geisel (28) kehrt entstellt zurück!

Israel - Nach über einem Jahr in den Fängen der Hamas wurde eine 28-jährige israelische Geisel endlich freigelassen - doch die Qualen der Gefangenschaft haben ihre Spuren hinterlassen: Sie kehrt entstellt zurück!

Die Freude über die Freilassung war groß, aber auch die Trauer um das, was die Monate in der Gewalt der Terroristen hinterlassen haben.

Doch nach 471 Tagen des Grauens kam nun endlich die Erlösung. Am Sonntagnachmittag wurden Emily und zwei weitere Frauen, Doron Steinbrecher (31) und Romi Gonen (24), aus der Gefangenschaft der Hamas befreit.

In einem blutigen Angriff, bei dem sie Verletzungen an Händen und Beinen erlitt, wurde sie gefangen genommen und verschleppt.

Es war ein Albtraum, der über ein Jahr andauerte: Am 7. Oktober 2023 wurde Emily Damari, eine britisch-israelische Staatsbürgerin, in ihrer Wohnung von bewaffneten Kämpfern der Hamas überfallen, berichtete die israelische Online-Nachrichtenseite Kikar .

Emily Damari verlor zwei Finger - eine Narbe, die sie für immer an ihre qualvolle Gefangenschaft erinnern wird. © Bildmontage: Screenshot/X/EliafriatISR

Bilder zeigen Emily, wie sie nach ihrer Befreiung von ihrer Mutter im Krankenhaus empfangen wird - Tränen der Erleichterung in ihren Augen.

Doch trotz der Freude über ihre Rückkehr ins Leben sind die Narben ihrer Gefangenschaft offensichtlich.

Die 28-Jährige hat in den Händen ihrer Entführer einen furchtbaren Preis bezahlt: Zwei Finger verlor sie - eine bleibende Erinnerung an das unvorstellbare Leid, das sie in den vergangenen 471 Tagen ertragen musste.

Auch die beiden anderen Frauen befinden sich nun in ärztlicher Behandlung.

Neben körperlichen Untersuchungen werden sie auch psychologisch betreut – unter anderem wird, laut Angaben von kan, auch auf eine mögliche Schwangerschaft geprüft.