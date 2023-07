"Letzte Generation" klebt sich in Bremen fest: Straße nicht befahrbar

Bremen - In Bremen haben sie nun zugeschlagen, die Klimaaktivisten der " Letzten Generation ".

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kleben sich in Bremen auf der Straße fest und verkleiden sich als Scholz, Habeck und Wissing. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Wie die Polizei Bremen am Freitag auf Twitter mitteilte, haben sich die "Klima-Kleber" in Bremen auf der Straße an der Kreuzung Osterdeich, Tiefer, Altenwall auf der Straße festgeklebt.

Auf aktuellen Bildern ist zu erkennen, dass sich die Klimademonstranten unter anderem als Olaf Scholz, Volker Wissing und Robert Habeck verkleideten und mit Bannern auf der Fahrbahn protestieren.

Auf der Straße kommt es vor allem stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen.