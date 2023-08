Klimaaktivisten blockieren BMW-Werk: "In den letzten 30 Jahren keinerlei Verbesserung"

Regensburg - Anhänger der " Letzten Generation " haben am Dienstagmorgen Zufahrtswege zum BMW-Werk in Regensburg blockiert.

Aktivisten blockieren die Zufahrt zum BMW-Werk in Regensburg. © Letzte Generation

Rund 40 Menschen waren an den Blockaden an drei Straßen in Regensburg beteiligt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Der Verkehr wurde aufgrund der Blockaden gestört. Die Letzte Generation teilte zu den Aktionen am Dienstag mit, sie prangere damit die weiterhin ungebremste Verbrennung fossiler Brennstoffe im Verkehrssektor an. "In den letzten 30 Jahren hat es hier keinerlei Verbesserung gegeben."

Bereits am Vortag hatten Aktivisten der Klimaschutzgruppe den Verkehr in Regensburg blockiert. Zwölf Aktivisten wurden daraufhin nach Angaben einer Polizeisprecherin in Gewahrsam genommen, fünf von ihnen wurden noch am gleichen Tag entlassen.

Sieben weitere Aktivisten mussten die Nacht dagegen in Arrestzellen und in einem Gefängnis verbringen, weil ein Richter sogenannten Präventivgewahrsam bis Dienstag angeordnet hatte. Dieser umstrittene, nur in Bayern erlaubte Schritt soll dazu dienen, weitere Straftaten zu verhindern. Die Aktivisten sollten laut einer Polizeisprecherin im Laufe des Dienstags wieder entlassen werden.