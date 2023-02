"Letzte Generation" schlägt wieder zu! Aktivisten blockieren Zufahrt zur Severinsbrücke

Sieben Personen der Letzten Generation sollen bei der Aktion an der Severinsbrücke beteiligt sein. © Vincent Kempf

Nachdem schon am gestrigen Montag in Köln-Kalk und auf der Zoobrücke protestiert wurde, sollen sich an diesem Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr sieben Personen an der Severinsbrücke auf die Straße geklebt haben.

Da sich die Aktivisten - wie der Express berichtet - allerdings nur auf einer Fahrbahn angeklebt haben sollen, kann der Verkehr mit etwas Geduld an ihnen vorbeigeleitet werden.

Auf Twitter machte die Letzte Generation auf die Aktion in Köln aufmerksam. "Wir sind auf der Straße, weil wir für unser Recht einstehen. Für das Recht aller Menschen auf gesunde Lebensgrundlagen und einen bewohnbaren Planeten. In wenigen Jahren wird man sich fragen, warum jetzt nicht Millionen im friedlichen Widerstand waren."

Doch damit nicht genug. Auch Plakate und Banner sind Teil des Protestes und sollen auf Missstände hinweisen: "Artikel 20a GG = Leben schützen". Ziel des Schriftzuges ist es, die Regierung an den Schutz der Bevölkerung zu erinnern.