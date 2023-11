"Letzte Generation" ändert Strategie: Das planen die Klima-Aktivisten bis Jahresende

Die Letzte Generation will zukünftig den Fokus verstärkt auf Massenproteste legen, wie Ende Oktober auf der Straße des 17. Juni in Berlin. © Letzte Generation

Mittlerweile ist November und von dem angestrebten Gesellschaftsrat ist weit und breit nichts zu sehen.

Die ständigen Blockaden im Straßenverkehr und Schmier-Aktionen in der Hauptstadt, beispielsweise am Brandenburger Tor oder der Weltzeituhr, sorgen zwar für mediale Präsenz, aber auch für wachsenden Unmut innerhalb der Bevölkerung.

Daher hat die Klima-Gruppe am Sonntagabend in einem so bezeichneten "Kompass-Call", der TAG24 in Auszügen vorliegt, eine Neuausrichtung beschlossen - es geht darum, endlich die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen.

In den kommenden sechs Monaten soll der Fokus darauf liegen, die Massen zu mobilisieren, mehr Popularität in der Bevölkerung zu erreichen und auch wachsende Unterstützung in wichtigen Säulen der Gesellschaft, wie dem Gesundheitssystem oder auch bei der Polizei, zu generieren.

Es sollen genug Menschen für tägliche Massenbesetzungen und Straßenblockaden aktiviert werden. Als Vorbild dürfte hier die Blockade auf der Straße des 17. Juni dienen. Eine ähnliche Aktion ist bereits für den 25. November angekündigt.