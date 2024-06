"Letzte Generation" blockiert Zufahrtsstraße zum AIDA-Hafen

Rostock - In acht deutschen Städten hat die "Letzte Generation" am heutigen Samstag zu sogenannten "ungehorsamen Versammlungen" aufgerufen. Eine davon findet aktuell am Kreuzfahrtterminal Warnemünde in Rostock statt. Rund 50 Aktivisten blockieren mit einem laut Polizei "friedlichen Protest" die Zufahrtsstraße zum Aida-Hafen.