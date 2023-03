"Letzte Generation": Geheimgespräche in Hamburg nach Drohbrief?

Hamburg - Gibt es geheime Gespräche zwischen der "Letzten Generation" und der rot-grünen Hamburger Regierung ? Erst am Dienstag lief ein gestelltes Ultimatum der Klimaaktivisten an Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) aus.

"Sie erzählen jetzt die Geschichte von uns, dass wir kriminell sind, dass wir gefährlich sind, dass wir undemokratisch sind", sagte die Aktivistin. In anderen Städten seien die Reaktionen nicht so krass gewesen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (42, Grüne) hat sich sogar hinter die Forderungen gestellt .

Eine Aktivistin stellte den Stand am vergangenen Sonntag im sogenannten "Infocall Nord" vor, von dem TAG24 Notizen eines Teilnehmers vorliegen. In der internen Videokonferenz wurden auch die Aktionen der kommenden fünf Wochen im Großraum Norddeutschland besprochen.

Die "Letzte Generation" will die öffentliche Ordnung in Hamburg maximal stören. © Bodo Marks/dpa

Nach Vorstellungen der "Letzten Generation" könne das auch in Hamburg trotz der öffentlichen Absage Gespräche mit dem Bürgermeister oder Vereinbarungen geschehen.

"Die nicht öffentliche Reaktion ist ein kleines bisschen anders, kann ich aber noch nicht so richtig viel drüber sagen, weil das relativ geheim ist, glaube ich", sagte die Aktivistin. Damit deutet sie ein Eingehen auf die Klimaaktivisten an, das wurde auch im weiteren Verlauf der Videokonferenz deutlich.

Mit der medienwirksamen Ablehnung des Ultimatums habe die Hamburger SPD eine Fallhöhe aufgebaut. Die Politiker "bauschen uns extrem krass auf als Kriminelle, als gefährliche Menschen und so weiter". "Indem die SPD das so aufbaut, bedeute das auch, dass sie das als immensen, riesigen Erfolg framen (Anm. d. Red: darstellen) können, wenn sie dem zustimmen und uns von der Straße haben."

Gleichzeitig würde der Senat damit die "Letzte Generation" unterstützen. "Das heißt nicht, dass das der Plan dahinter ist, es ist aber eine Sache, die wir da bedenken können", schloss die Aktivistin ihren Bericht.

Bislang hat sich die "Letzte Generation" trotz Ablauf des Ultimatums in Hamburg zurückgehalten. Das mag auch damit zusammenhängen, dass seit dieser Woche am Montag und Dienstag Aktionen im norddeutschen Raum nur in Kassel, Bielefeld sowie Flensburg und Kiel im Wechsel stattfinden sollen und erst am Donnerstag und Freitag wieder lokal.