"Letzte Generation": Hat Kipplaster voll Kies Verkehr auf Köhlbrandbrücke lahmgelegt?

Hamburg - Die Aktivisten der Gruppierung " Letzten Generation " wollen in Hamburg erneut die für den Hafenverkehr wichtige Köhlbrandbrücke blockiert haben. Dieses Mal wollen sich die Klimaschützer nicht nur an den Asphalt geklebt haben. Auch ein Lastwagen soll zum Einsatz gekommen sein.

Die Aktivisten selbst schreiben in einer Pressemitteilung von einem riesigen "Schwall Kies aus einem Kipplaster", der sich hinter den Demonstranten auf den Asphalt ergossen hätte und "die Straße unbefahrbar" machen würde.

Die Polizei Hamburg bestätigte lediglich eine Störung des Verkehrs auf der Köhlbrandbrücke. Eine Spur in Richtung Westen (A7, Waltershof) sei laut Polizei wieder befahrbar. In Richtung Osten würden die Maßnahmen noch andauern, teilte die Polizei via Twitter mit.