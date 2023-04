"Letzte Generation" in Berlin: Ärztin in Dienstbekleidung nach Klebe-Aktion festgenommen

Berlin - Am Sonntagmorgen blockierten Klimaaktivsiten der " Letzten Generation " in Dienstbekleidung die Invalidenstraße in Berlin .

Eine Ärztin beteiligte sich an einer Straßenblockade vor dem Berliner Hauptbahnhof und wurde wohl von der Polizei festgenommen. © Letzte Generation

Nach eigenen Angaben der Klimaschutz-Gruppe klebten gegen 10 Uhr mehrere Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen auf der Straße vor dem Berliner Hauptbahnhof.

"Unser Job ist Leben retten", stand auf einem der Plakate, das die Klimaaktivisten in medizinischer Montur vor sich hielten. Die Demonstranten prangerten mit dieser Aktion an, dass die Regierung bislang keine Maßnahmen gegen den Klimakollaps eingeleitet habe.

Der Klimakollaps gefährde das Grundrecht auf Unversehrtheit eines jeden einzelnen Menschen in Deutschland, prangert die "Letzte Generation" an.

An der Straßenblockade beteiligte sich auch eine Ärztin, um "gegen den tödlichen Klimakurs" der Regierung zu protestieren. Die "Letzte Generation" zitierte in dem Zusammenhang einen Bericht der WHO zur Weltklimakonferenz 2021, in dem es heißt: "Die Verbrennung fossiler Brennstoffe bringt uns um. Der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit."

Daher saßen die Menschen aus dem Gesundheitswesen in Dienstbekleidung auf der Straße und forderten ein schnelleres Handeln der Regierung, um die harte Arbeit der Menschen aus dem Gesundheitswesen nicht ad absurdum zu führen.