Letzte Generation: Aktivisten besprühen Hamburger Rathaus mit Farbe

Hamburg - Aktivisten von "Letzte Generation" haben am frühen Donnerstagmorgen die Außenfassade des Hamburger Rathauses mit oranger Farbe besprüht. Nach eigenen Angaben wollten sie mit der Aktion Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) an den an seine Person vor einigen Wochen adressierten Brief der Klimaaktivisten erinnern.