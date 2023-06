Letzte Generation plant Proteste gegen die Reichen und kündigt "Wendepunkt" für September an!

Die Letzte Generation hat im Sommer 2023 einiges vor. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Man wolle "in den nächsten Wochen an die Symbole des modernen Reichtums gehen", heißt es in dem Sommerfahrplan der Letzten Generation. Welche Symbole genau gemeint sind, wurde nicht genannt.

Damit solle auf die Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht werden, dass die Großverdiener deutlich mehr Emissionen verursachen würden als der Durchschnittsbürger und die Regierung sie dabei noch schütze.

Ab dem 5. Juni soll die sogenannte "Kampagne Superreiche" beginnen. Am 7. August wird das Konzept der Klimaaktivisten für 2023 um weitere Maßnahmen erweitert, die sich speziell auf das Bundesland Bayern fokussieren, wo der Klimaprotest bisher auf besonders starke Ablehnung treffe.

Deshalb ruft die Letzte Generation im August zur Teilnahme an der Aktion "100 für Bayern" auf, um die Landesregierung mit 100 Demonstranten zum Umdenken in der Klimapolitik zu bewegen.