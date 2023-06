Letzte Generation protestiert im Yachthafen gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen"

Neustadt in Holstein - Unterstützer*innen der " Letzten Generation " protestierten am Dienstag im "ancora Marina Yachthafen" in Neustadt an der Ostsee gegen "den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen und dem planlosen Zusehen der Bundesregierung dabei".

Aktivist*innen hängen Plakate an eine Yacht. Darauf ist unter anderem "Euer Luxus = unsere Ernteausfälle" zu lesen. © Screenshot/Instagram/letztegeneration

Dies erklärten die Klimaaktivist*innen in einer Pressemitteilung.

Wie auf Bildern, die seither auf Instagram veröffentlicht wurden, zu sehen ist, begaben sich die Teilnehmer*innen der Aktion am Dienstagvormittag an Bord von einer Yacht, färbten das Wasser, laut Mitteilung mithilfe von Uranin, giftgrün ein und sprühten das Boot mit einem präparierten Feuerlöscher orange an.

Die giftgrüne Färbung des Hafenbeckens warne davor, dass unsere Meere zu kippen drohen. "Wenn die Meere aufgrund der globalen Erwärmung sich weiter erwärmen, versauern sie und vermehrtes Algenwachstum wird das Wasser giftgrün färben. Hierdurch verlieren sie ihre Fähigkeit, CO2 aufzunehmen. Dies ist eine äußerst bedrohliche Veränderung, die todbringende Konsequenzen für das Leben auf der Erde hat."

Das Färbemittel sei für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich.

Im Anschluss hängten sie Banner auf, auf denen unter anderem zu lesen ist: "Euer Luxus = unsere Ernteausfälle" und "Mehr Demokratie: Gesellschaftsrat jetzt".

Letzte-Generation-Sprecher Theodor Schnarr über die Aktion am heutigen Dienstag: "Unsere Fragen richten sich an Kanzler Scholz: Was nützen den Reichen und ihren Kindern und Enkelkindern ihre Luxusyachten, wenn sich die Meere in eine stinkende giftgrüne Brühe verwandelt haben? Was nützen ihnen ihre klimatisierten Villen und Bunker in Neuseeland, wenn sie dort in einer Art freiwilligen Verbannung leben?"

Schnarr fordert: "Olaf Scholz, handeln Sie und sorgen Sie mit einer mutigen Politik dafür, dass ein Gesellschaftsrat einberufen wird, der Sie bei der mutigen Entscheidung, die Exzess-Emissionen der Reichen zu stoppen, unterstützt."