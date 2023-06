Letzte Generation sorgt für Straßenblockade! Aktivisten störten Verkehr nahe Messezentrum

Köln - Im Stadtteil Deutz hat am heutigen Montagmorgen die " Letzte Generation " zugeschlagen! Sechs Aktivisten sollen sich demnach auf die Straße nahe dem Messezentrum geklebt haben.

Einsatzkräfte der Polizei trafen nur wenige Minuten nach der Blockade bereits an Ort und Stelle ein und begannen mit dem Lösen der Aktivisten.

Im Mittelpunkt der Aktion steht der "Protest gegen das Rasen der Regierung in die Klimakatastrophe", hieß es.

Auch in Berlin gingen einige Aktivisten am Montagmorgen auf die Straße und klebten sich am Asphalt fest.